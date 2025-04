REALITY SHOW

Público pede a expulsão de participante do Big Brother após falas homofóbicas e misóginas

Falas homofóbicas e misóginas de Mickey Rourke no Big Brother geram revolta e pedidos de expulsão

Heider Sacramento

Publicado em 10 de abril de 2025 às 09:29

Mickey Rourke no Celebrity Big Brother UK Crédito: Reprodução

A participação de Mickey Rourke no Celebrity Big Brother UK causou indignação nas redes sociais após declarações consideradas homofóbicas e misóginas. O ator de 72 anos, conhecido por filmes como O Lutador e Sin City, virou alvo de críticas ao afirmar que conseguiria “tornar hétero” a influencer JoJo Siwa, que se identifica como lésbica e tem um relacionamento com uma pessoa não binária. >

“Se eu ficar mais de quatro dias aqui, você não será mais gay”, disse Rourke em conversa com JoJo, que rapidamente rebateu: “Posso garantir que ainda serei gay e estarei em um relacionamento muito feliz”. A fala fez a ex-estrela mirim ir às lágrimas e gerou forte repercussão entre fãs do programa e internautas.>

Além de Siwa, outras participantes também foram alvos dos comentários do ator. Donna Preston teve seu corpo e aparência ridicularizados após usar uma máscara de LED: “Ainda não consigo ver os resultados”, debochou Rourke. Em seguida, sugeriu: “Talvez você devesse simplesmente correr ao redor do quarteirão por 10 minutos”. Já a atriz Patsy Palmer foi desrespeitada durante uma conversa sobre alimentação, quando o ator criticou a comida do reality sem saber — ou ignorando — que ela mesma era uma das responsáveis pelo preparo dos pratos.>

A produção do reality interveio após os comentários contra JoJo. Rourke foi chamado ao confessionário e advertido formalmente pela direção do programa. “Mickey, antes de você entrar na casa do Big Brother, as regras sobre linguagem e comportamento inaceitáveis foram explicadas a você. Você entende como essa linguagem pode ser ofensiva para seus colegas de casa ou para o público?”, questionou a voz do programa. O ator respondeu: “Sim, acho que sim. Se eu estava falando de forma maldosa ou se eu realmente quis dizer isso”.>

Após o episódio, Mickey pediu desculpas, dizendo: “Não tenho más intenções — só estou falando besteira. Não estava levando tudo tão a sério. Se tive más intenções, peço desculpas”.>