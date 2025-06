FUNÇÃO MEDICINAL

Costume chinês de consumir gelatina coloca jumentos brasileiros em risco de extinção; entenda

O Brasil já perdeu 94% de seu rebanho; especialistas estão reunidos em Maceió para debater formas de preservar os animais

Especialistas estão reunidos em Maceió para debater formas de preservar os animais. Um dos alertas do 3º Workshop Jumentos do Brasil, que termina neste sábado (28), é o grande risco de extinção da espécie no país nos próximos anos.>

“A situação do Brasil e do mundo em relação ao jumento é assustadora”, resumiu o professor do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da USP Adroaldo Zanella, durante o evento de Maceió. “É uma questão que provoca preocupações no mundo inteiro.”>