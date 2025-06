AINDA CABE RECURSO

Ex-BBB Felipe Prior é absolvido de acusação de estupro

Além dessa, ele responde por outras três acusações de violência sexual e foi condenado em duas delas

O ex-BBB Felipe Prior foi absolvido da acusação de estupro a uma mulher em 2018, de acordo com uma decisão da Justiça de Itapetinga, no interior de São Paulo. Ainda cabe recurso. As informações são d Folha. >