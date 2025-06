EDUCAÇÃO

Está aberta a consulta para bolsas do ProUni no segundo semestre; saiba como fazer

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de segunda-feira (30)



Monique Lobo

Agência Brasil

Publicado em 28 de junho de 2025 às 16:12

ProUni Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A consulta para as bolsas no segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) já está aberta. De acordo como Ministério da Educação (MEC), nesta edição serão ofertadas mais de 211 mil bolsas, sendo mais de 118 mil integrais e mais de 93 mil parciais, que cobrem metade da mensalidade. >

Mais de 370 cursos estão contemplados com as bolsas em 887 instituições privadas de ensino superior do país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de segunda-feira (30), até o dia 4 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.>

Dá para consultar as bolsas pela página do ProUni, filtrando por cursos, por instituição e por município. >

Administração é o curso com maior oferta de bolsas, sendo 9.275 bolsas integrais e 4.499 parciais. Em seguida, aparecem os cursos de direito, com 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais); pedagogia, com 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais); e educação física, com 8.939 (6.063 integrais e 2.876 parciais).>

Quem quiser se inscrever, precisa ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o de 2024 ou o de 2023, e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e nota superior a zero na redação.>

É necessário ainda ter renda familiar bruta por pessoa de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277) e, para bolsas parciais, de até 3 salários mínimos (R$ 4.554).>