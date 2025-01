ENSINO SUPERIOR

Inscrições abertas: Prouni oferece 18.742 bolsas em cursos de graduação na Bahia

Há oportunidade para concorrer a bolsas em 159 cursos na capital baiana

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 11:55

ProUni Crédito: Juca Varella/Agência Brasil

Pra quem não conquistou uma boa nota para garantir a vaga em uma universidade pública pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pode concorrer agora às vagas do primeiro semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni), que abriu as inscrições nesta sexta-feira (24). Ao todo são ofertadas 18.742 vagas na Bahia. Há oportunidade para concorrer a bolsas em 159 cursos na capital baiana. Ao todo, 29 instituições oferecem vagas no curso de Administração, Direito é ofertado em 13 faculdades, enquanto Medicina está disponível em apenas três instituições. Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2023 têm até terça-feira (28) para confirmar a inscrição no programa. >

A Bahia ocupa o quinto lugar no ranking nacional de vagas, perdendo para São Paulo, que lidera em número de ofertas, com 80.144, seguido de Minas Gerais com 34.039, Santa Catarina, com 25.461, Paraná com 22.639 e o Rio de Janeiro com 19.209. O Prouni oferece bolsas integrais (100%) ou parciais (50%) sobre o valor da mensalidade de cursos em instituições de educação superior privadas. Nesta edição, o programa oferece 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905, parciais. >

Os cursos com mais ofertas de bolsas são Administração (27.101); Pedagogia (22.947); Direito (22.746); Ciências Contábeis (14.800); e Educação Física (13.639). O Ministério da Educação alerta que Os candidatos devem se atentar a possíveis tentativas de fraudes e golpes: a inscrição no programa é completamente gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página do Prouni, no portal Acesso Único, pela URL acessounico.mec.gov.br/prouni. >

Para se inscrever no processo seletivo do Prouni, é necessário que o candidato tenha: completado o ensino médio; participado das edições do Enem de 2024 e/ou 2023; obtido, no mínimo, 450 pontos no exame; e tirado nota maior do que zero na redação. Quem fez o Enem na condição de “treineiro” (ou seja, os que não concluíram o ensino médio no ano letivo de 2024) não poderá participar da seleção. >

Além disso, os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:



Ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;



Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;



Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;



Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;



Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;



Ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação;



Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.



No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Já para escolher bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal por pessoa não deve exceder o valor de três salários mínimos. Esses requisitos não se aplicam aos professores da rede pública que vão concorrer às vagas de licenciatura e pedagogia. >