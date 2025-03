Agência Brasil

Convocados da 2ª chamada do Prouni devem confirmar dados até dia 17

Documentos devem entregues à instituição de educação superior

Os convocados da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao primeiro semestre de 2025, devem apresentar os documentos exigidos para matrícula até 17 de março. Ao todo, mais 86 mil pré-selecionados deverão entregar a documentação às instituições de ensino superior. >

O candidato pode consultar online o resultado da segunda chamada, publicada pelo Ministério da Educação (MEC), na última sexta-feira (28), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do ProUni. O acesso é por meio da conta do Gov.br.>