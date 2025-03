VEJA AS MUDANÇAS

Pix só será permitido para pessoas e empresas em situação regular na Receita; entenda

Banco Central anunciou novas regras nesta quinta-feira (6)

Medidas foram anunciadas pelo Banco Central (BC), nesta quinta-feira (6), para melhorar a segurança dos do sistema de pagamentos instantâneos. Entre as novas regras, ficou determinado que instituições financeiras e de pagamento deverão excluir chaves Pix de pessoas e empresas que estejam em situação irregular na Receita Federal. >

Segundo o Banco Central, as instituições cadastradas no sistema de pagamento tipo Pix deverão garantir que as informações estejam em conformidade com a base de dados da Receita. >