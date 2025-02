DICA DE ESPECIALISTA

No Pix, no telefone, no Whatsapp: o que fazer se for vítima de um golpe

Titular do Laboratório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil (Ciberlab), Delmar Bittencourt faz recomendações

Millena Marques

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 06:00

Aplicativo bancário para pagamento financeiro em Pix Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Todo dia surge um golpe digital diferente. Os antigos ganham nova atualizações, enquanto os novos aparecem mais sofisticados. A falta de educação digital é o principal desafio para conter esse tipo de crime, de acordo com Delmar Bittencourt, titular do Laboratório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil (Ciberlab). “A disseminação desses golpes é facilitada pelo amplo uso de smartphones e pela falta de conscientização sobre segurança digital entre a população”, diz. >

Os golpes variam entre pedidos de Pix por WhatsApp e fraudes de pagamentos em máquinas de cartão. Na maioria dos casos por aplicativo de mensagem, os golpistas se passam por familiares ou amigos da vítima e solicitam transferências bancárias. Delmar Bittencourt listou das dicas do que deve ser feito após sofrer um golpe digital. Confira:>

1. Notificar imediatamente a instituição financeira: solicitar o bloqueio de contas ou cartões comprometidos;>

2. Registrar um boletim de ocorrência: isso pode ser feito em delegacias especializadas em crimes cibernéticos ou através de plataformas online disponibilizadas pela polícia;>

3. Contatar o banco da vítima e pedir que seja realizado o bloqueio cautelar e/ou mecanismo especial de devolução dos golpes envolvendo arranjo Pix;>

4. Informar aos contatos pessoais: no caso de clonagem de WhatsApp ou golpes similares, avisar amigos e familiares para que não caiam em possíveis fraudes;>

5. Monitorar regularmente extratos bancários e faturas: para identificar e contestar transações não reconhecidas;>