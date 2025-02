SEGURANÇA DIGITAL

Festas de verão: quais são os 'golpes do ingresso' e como evitar ser vítima

Especialista apresenta cinco táticas dos golpistas

Com o verão repleto de grandes eventos para o público local e turistas, um golpe em alta na estação é conhecido como ‘golpe dos ingressos’ e pode acontecer em diversas modalidades. A empresa ESET, especialista em segurança digital, explica todas elas e dá dicas de como o consumidor pode se proteger. >

A primeira tática da lista elaborada por Daniel Barbosa, pesquisador de segurança da ESET no Brasil, é a criação de sites falsos. Eles imitam os sites das plataformas oficiais, copiando logos e identidades visuais. A diferença pode estar em pequenos detalhes no link e costuma ser de difícil identificação.>

A terceira modalidade é a venda de ingressos falsos. Os golpistas costumam fazer preços irresistíveis. Depois de feita a cobrança, as vítimas fazem o pagamento e os vendedores desaparecem sem nunca entregar o produto. >

A quarta tática da lista é a falsa central de atendimento. Os criminosos criam sites fraudulentos que exibem contatos de suporte ou enviam e-mails e fazem ligações simulando uma central de atendimento verdadeira. Os criminosos alegam problemas na compra do ingresso e pedem que as vítimas entrem em contato. Eles se passam por atendentes profissionais e tentam obter informações pessoais, bancárias ou credenciais de acesso. >

A quinta e última modalidade de golpe é a clonagem de ingressos. “Fraudadores copiam ingressos postados na internet, duplicando códigos de barras ou QR Codes e revendendo-os diversas vezes. Apenas a primeira pessoa que apresentar o ingresso na entrada conseguirá entrar, deixando os outros compradores no prejuízo”, explica o especialista Daniel Barbosa. >

Para se proteger dos golpes, a dica é comprar ingressos somente de fontes oficiais, observando atentamente as URLs dos sites. É importante evitar pagamentos por transferência bancária, Pix ou cartão-presente. Desconfie de e-mails e ligações e não poste fotos com código de barras e QR Codes visíveis. Ative a autenticação em duas etapas e utilize senhas fortes para as contas nas plataformas de compra de ingresso. >