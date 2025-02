PRA ANOTAR NA AGENDA

Veja 27 festas gratuitas e pagas que acontecem em Salvador antes do Carnaval chegar

As opções são para todos os gostos e em diferentes locais da cidade

Carolina Cerqueira

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 05:00

A lista começa neste final de semana Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A sensação é de que, a cada ano, Salvador ganha mais festas durante o verão. O esquenta para o Carnaval é coisa séria. Os eventos atendem ao público local, mas também são voltados para quem vem de fora. Para 2025, a Prefeitura estima um total de 3,4 milhões de turistas, considerando o período de dezembro a março, o que iria superar os números de antes da pandemia.

Para o verão 2025, as projeções indicam que a receita turística deverá superar em quase 70% a de 2020, e em 15% a de 2024, chegando a R$ 7,4 bilhões. Os valores explicam o incentivo da gestão aos eventos públicos e gratuitos neste período do ano.

"Esse investimento tem um custo elevado, mas faz todo o sentido para uma cidade como Salvador. A Prefeitura dispõe de incentivos, investe, patrocina e dá todo o apoio na área de infraestrutura e serviços públicos. A gente entende que é um período de alta demanda da cidade, então faz esse esforço adicional com todos os órgãos para prestar o melhor serviço possível para a cidade", diz o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

O tradicional Baile da Santinha, festa de verão de Léo Santana, teve somente uma edição em 2025, depois de ter duas em 2024 e três em 2023. A assessoria do cantor garante que a decisão não foi por falta de demanda do público, mas, sim, por uma questão de agenda. Léo se apresentou no Afropunk, no Festival Virada, no Réveillon de Praia do Forte e ainda no Festival de Verão.

No Carnaval, além das agendas próprias, Léo também está inserido na agenda da Prefeitura, com o Pipoco de Léo Santana, trio sem cordas no dia 25 de fevereiro. O mesmo acontece com o cantor Xanddy, do antigo grupo Harmonia do Samba. Além de duas edições pagas da Melhor Segunda, uma edição gratuita do evento, pela Prefeitura, acontece no dia 24 de fevereiro.

Confira a lista:

Bailaum BLVCK BVNG

Esta será a primeira edição de uma série especial dos 10 anos do grupo Attooxxa. Os convidados serão Melly e Diggo.

Data: Sábado (8) | Local: Largo de Tieta, Pelourinho | Ingresso: Sympla

Feijuca do Bão

Festa terá Escandurras, Pagodar't, Linnoy, Luana Mattos e convidados. Serão quatro horas de open food de feijoada. O Bão é um bar e restaurante com duas unidades na cidade.

Data: Domingo (9) | Local: Chácara Baluarte | Ingresso: Partik>

Bailinho Resenha da Laje

Grupo Resenha da Laje faz uma apresentação especial de Carnaval, com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Data: Domingo (9) | Local: Baía Sunset, Largo dos Aflitos | Ingresso: Sympla>

Benzaê

A festa terá como atrações Maria Gadú, Filhos de Jorge, Grupo Benzadeus, Bom Te Ver, Samba de Maria e ainda os embalos da DJ Gabi da Oxe.

Data: Domingo (9) | Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) | Ingresso: Ticket Maker>

Chame Gente

Para celebrar os 75 anos do trio elétrico, Armandinho, Dodô e Osmar convidam Bell Marques, Carlinhos Brown, Durval Lelys, É O Tchan, Márcia Castro e Ricardo Chaves.

Data: 12/02 | Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) | Ingresso: Bilheteria Digital

Roda de Samba de Fevereiro

O tradicional Grupo Botequim fará um baile de Carnaval à fantasia, misturando o melhor do samba de raiz e as marchinhas mais famosas.

Data: 14/02 | Local: Pátio da Igreja do Carmo | Ingresso: Sympla>

Baile de Todas as Cores

Para este evento gratuito, Aila Menezes convida Daniela Mercury. O evento que promove diversidade foi criado em 2019.

Data: 15/02 | Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho | Ingresso: Evento gratuito>

Quintal Du Samba

Nesta edição especial de verão, com o pôr do sol ao fundo, as atrações serão o grupo Samba Tractor e os cantores Luís e Taian Paim.

Data: 15/02 | Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) | Ingresso: Bilheteria Digital

Baile do Bier

Nesta edição à fantasia, as atrações serão Bailinho de Quinta, Suka e Jai Levada Chicleteira. Se apresentam ainda a DJ Jennifer e o DJ Gringo da Bahia.

Data: 15/02 | Local: Trapiche Barnabé, Comércio | Ingresso: Sympla>

Maga Convida - Axé 40 anos

Para esta apresentação em comemoração ao aniversário da Axé Music, Margareth Menezes convida Ivete Sangalo e Daniela Mercury.>

Data: 15/02 | Local: Candyall Guetho Square | Ingresso: Bora Tickets>

Festa dos Palhaços

A festa dos palhaços do Rio Vermelho, um verdadeiro movimento cultural, também vai acontecer em 2025. A concentração é na Quadra da Paciência, a partir das 17h. >

Data: 15/02 | Local: Rio Vermelho | Ingresso: Evento gratuito | OBS: Um ensaio da festa acontecerá no domingo (9), às 16h30, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba.

Feijauada

Com all inclusive do Buffet Mignon e open bar, a festa acontece com Jau, Mudei de Nome e Cortejo Afro, a partir das 13h.

Data: 16/02 | Local: Chácara Baluarte, Santo Antônio Além do Carmo | Ingresso: Ticket Maker>

Ensaio do Pai

Este será o primeiro grande evento da carreira solo de Tony Salles. O cantor convida o grupo Revelação e Renanzinho CBX.>

Data: 16/02 | Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) | Ingresso: Bora Tickets>

Axézão

Nesta festa, o cantor Alexandre Peixe convida a cantora Márcia Freire, a partir das 16h, no tradicional Bahiano de Tênis, para sócios e não-sócios.

Data: 16/02 | Local: Clube Bahiano de Tênis, Barra | Ingresso: Ticket Maker>

A melhor segunda

Na segunda edição da Melhor Segunda desta temporada, Xanddy convida Pagod’art com participação de Tony Salles, Nadson e Thiago Aquino, além de um convidado surpresa.>

Data: 17/02 | Local: Arena Fonte Nova | Ingresso: Bora Tickets>

Lavagem de Itapuã

Em 2025, a tradicional Lavagem de Itapuã completa 120 anos. Vai ter missa, lavagem da escadaria, entrega de presentes e desfiles.>

Data: 20/02 | Local: Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã | Ingresso: Evento gratuito>

Baile Concerto

Para celebrar os 40 anos do axé music e 75 anos do trio elétrico, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) vai fazer um concerto especial com os convidados: Armandinho Macêdo, Banda Mel, Gerônimo Santana, Margareth Menezes, Manno Góes e Mário Soares.>

Data: 22/02 | Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) | Ingresso: Sympla>

Baile Pierrot

Se apresentam no Baile Pierrot deste ano o cantor Jau, a cantora Mãeana e os grupos Bailinho de Quinta e Cortejo Afro. >

Data: 22/02 | Local: Chácara Baluarte, Santo Antônio Além do Carmo | Ingresso: Ingresse>

Bloco da Resenha

A partir das 14h, a resenha rola solta no bairro da Pituba e os foliões, que devem ir de fantasia, podem curtir a pipoca ou comprar o ingresso para o bloco.>

Data: 22/02 | Local: Rua Pará, Pituba | Ingresso: Ticket Maker>

Fuzuê

Como um Carnaval mais light, reúne fanfarras, charangas, orquestras e grupos percussivos. Confira algumas atrações no link https://bit.ly/4hEpChL.

Data: 22/02 | Local: Circuito Orlando Tapajós (vai do Clube Espanhol ao Farol da Barra) | Ingresso: Evento gratuito>

Furdunço

A proposta é levar música em pequenos equipamentos, como minitrios e pranchões, para os circuitos oficiais do Carnaval. Confira algumas atrações no link https://bit.ly/4hEpChL.

Data: 23/02 | Local: Circuito Orlando Tapajós (vai do Clube Espanhol ao Farol da Barra) | Ingresso: Evento gratuito

Banho de Mar à fantasia

A partir das 9h, um desfile de banhistas e foliões fantasiados vai passar em cortejo pelas ruas do bairro Dois de Julho. Ao final, um banho de mar coletivo no meio da tarde acontece na Praia da Preguiça.>

Data: 23/02 | Local: Ladeira da Preguiça | Ingresso: Evento gratuito>

Ensaio do Harém

O Camarote Harém vai fazer um esquenta para o Carnaval com apresentação do cantor Alexandre Peixe, a partir das 15h. O público do evento terá vista privilegiada de camarote para as atrações do Furdunço, que acontece no mesmo dia.>

Data: 23/02 | Local: Camarote Harém, Barra | Ingresso: Ingresse>

Bloquinho do Chá

A festa, que funciona no esquema open bar premium, terá como atração o cantor Xanddy. Os ingressos são vendidos separadamente para homens e mulheres.>

Data: 23/02 | Local: Mansão Sollar Cunha Guedes Cerimonial, Corredor da Vitória | Ingresso: Ticket Maker>

Melhor segunda

A festa, organizada pela Prefeitura de Salvador, tem como atração o cantor Xanddy. Do trio sem cordas, ele puxará uma multidão de Ondina até a Barra.>

Data: 24/02 | Local: Circuito Orlando Tapajós (do Clube Espanhol ao Farol da Barra) | Ingresso: Evento gratuito>

Pipoco

A festa, organizada pela Prefeitura de Salvador, terá como atração o cantor Léo Santana. De um trio sem cordas, ele puxará uma multidão de Ondina até a Barra.>

Data: 25/02 | Local: Circuito Orlando Tapajós (do Clube Espanhol ao Farol da Barra) | Ingresso: Evento gratuito>

Habeas Copos

Liderada pelo bar Habeas Copos, a festa conta com diversas fanfarras levando o tradicional Carnaval às ruas da Barra no dia anterior da abertura oficial da folia.