FESTA

Diversão das crianças: 16 bailinhos infantis que acontecem antes do Carnaval

Os eventos vão deste sábado (8) até o dia 23 de fevereiro

Carolina Cerqueira

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 10:31

A maioria dos eventos é gratuita Crédito: Shutterstock

O verão de Salvador está repleto de festas para os adultos se divertirem antes mesmo do Carnaval chegar, mas as crianças não vão ficar de fora dessa. Para quem quer entreter os pequenos, o CORREIO e a página @ssaforkids separaram uma lista com 16 opções de bailinhos infantis de Carnaval que acontecem de sábado (8) até o dia 23 de fevereiro. A maioria tem entrada gratuita. >

Bailinho do Bela com Tio Paulinho>

Data: Sábado (8), 14h30 | Local: Praça Principal, Piso L1 do Shopping Bela Vista | Entrada: Gratuita>

Esquenta do Bailinho com fanfarras e personagens>

Data: Sábado (8), 15h | Local: Shopping Paseo Itaigara | Entrada: Gratuita>

Folia no Parque no Grupo Stripulia >

Data: Sábado (8), 16h30 | Local: Parque Shopping Bahia | Entrada: Gratuita>

Bailinho do Barra com Tio Paulinho e Banda Unidunitê>

Data: Domingo (9), 16h | Local: Terraço do Shopping Barra (Estacionamento G3) | Entrada: 1kg de alimento não perecível (ponto de entrega no Lounge do Tourist Point, Piso L1)>

Carnaval com o Grupo Canela Fina>

Data: Domingo (9), 11h | Local: Teatro Sesc Casa do Comércio | Entrada: R$20 a inteira e R$10 a meia (ingressos à venda no Sympla)>

Bloquinho Itinerante do Tio Paulinho>

Data: 15/02, 16h | Local: Praça de Eventos do Outlet Premium Salvador | Entrada: Gratuita >

Carnaval da Criançada com Tia Leide e personagens>

Data: 15/02, 13h | Local: Praça de Alimentação, Piso L2 do Shopping Cajazeiras | Entrada: Gratuita>

Bailinho de Carnaval com personagens, fanfarra e animador>

Data: 15/02, 16h (com esquenta às 14h em frente ao salão infantil Tesoura Encantada) | Local: Shopping Itaigara | Entrada: Gratuita>

Carnaval do Piedade>

Data: 15/02 - 13h (Tio Paulinho), 22/02 - 13h (Tia Leide) | Local: Praça de Alimentação, Piso L4 do Shopping Piedade | Entrada: Gratuita>

Bailinho Ponto Alto com mini trio, fanfarra e pintura Timbalada>

Data: 15/02, 16h | Local: Shopping Ponto Alto | Entrada: Gratuita>

Carnaval Vitória Boulevard com atração infantil, fanfarra e concurso de fantasia>

Data: 15/02, 15h | Local: Largo da Igreja da Vitória | Entrada: Gratuita>

Bloquinho do Salvador Norte>

Datas: 16/02, 15h (Grupo Pé de Lata) e 22/02, 18h (Amanda Santiago) | Local: Salvador Norte Shopping | Entrada: Gratuita>

Bloco afro mirim Ibéji (com concurso rei e rainha afro mirim)>

Data: 16/02, 15h | Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho | Entrada: Gratuita>

Bailinho do Happy com Tio Paulinho, Trio Elétrico e brinquedos>

Data: 16/02, 16h | Local: Estacionamento do Shopping Bela Vista | Entrada: a partir de R$40 (Ingressos à venda na Central do Carnaval e no Ticket Maker)>

Harém Kids com FitDance Kids e mais>

Data: 22/02, 14h | Local: Camarote Harém, Ondina | Entrada: a partir de R$40 (Ingressos à venda no Sympla)>

Paralela Folia>