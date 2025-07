MÚSICA

Encontro no Parque da Cidade celebra 80 anos de Raul Seixas

Marcos Clement está à frente de espetáculo gratuito que terá mais de 50 canções do Maluco Beleza

Roberto Midlej

Publicado em 13 de julho de 2025 às 09:29

Marcos Clement Crédito: divulgação

O aniversário de 80 anos do nascimento de Raul Seixas (1945-1989) foi no dia 28 de junho passado e as comemorações continuam em julho: desta vez, a festa é no anfiteatro do Parque da Cidade, neste domingo (13), às 13h. O show foi idealizado por Marcos Clement, já conhecido do público soteropolitano por cantar clássicos do Maluco Beleza em diversos palcos de Salvador.>

“Raul é parte importante da minha formação musical e pessoal e, desde a formação da banda Arapuka, em 2004, nos propomos a realizar grandes homenagens a Raul e nessa data dos 80 anos não poderia ser diferente”, diz Clement, que será um dos anfitriões da festa, junto com a Arapuka. Neste domingo, os fãs de Raul vão ouvir versões de clássicos como Metamorfose Ambulante, Ouro de Tolo e Mosca na Sopa, além de músicas do próprio Clement. “Sempre tentamos fazer um repertório que misture os grandes clássicos com as músicas menos conhecidas para conseguir atender todos os públicos, e ainda estarei apresentando algumas canções do meu album In Natura como Creguenhem, parceria minha com Wilson Aragão, que nos deixou no último mês”, revela o idealizador do show. >

Segundo Clement, serão cerca de 50 canções de Raul em quatro horas de apresentação. Mas a tarde de domingo vai ter muito mais gente no palco, a começar por Rafa Luz & Trio das 7, que também serão anfitriões. Além disso, foram convidados Marculino e Seus Belezas, Valdir Andrade, Igor Trovanova, Deja (Banda Aluga‑se) e Jajá Cardoso (Vivendo do Ócio).>

“Os convidados são figuras já reconhecidas no universo ‘raulseixista’ da Bahia e foi fácil reunir essa turma de peso pra um evento com grande relevância para a história musical de todos os envolvidos. É uma grande celebração ao nosso pai do Rock e tem relação direta com os trabalhos musicais dos convidados”, revela Clement.>

Rafa Luz também comenta sobre a herança musical de Raul: “A obra de Raul está presente desde os meus primeiros passos como artista, todos os projetos que passei tinham uma pitadinha do tempero dele”. >

Clement diz que deseja transformar o show em homenagem a Raul em evento regular e anual. “O dia do aniversário de Raul foi instituído como o Dia Municipal do Rock em Salvador e todos os anos batalhamos para poder realizar esse evento em homenagem ao dia de seu nascimento. Neste ano, contamos com o apoio da Prefeitura de Salvador através da secretaria de Cultura e da Fundação Gregório de Mattos para poder realizar essa merecida homenagem e a ideia é que o evento se fortaleça a cada ano”.>

SERVIÇO>

Raul Seixas 80 Anos. Domingo, 13, às 13h. Anfiteatro do Parque da Cidade (Av. Antônio Carlos Magalhães). Grátis>

Ótima aliança entre informação, entretenimento e futebol>

A dica agora é para quem curte um bate-papo leve e divertido sobre futebol: o canal Charla Podcast, apresentado pela dupla Bruno Cantarelli e Beto Junior. Criado em 2021, quando houve um boom de conteúdos devido à pandemia, o canal resistiu, cresceu, e hoje tem mais de um milhão de inscritos. Com experiência no rádio, Bruno e Beto conseguem descontração e informação na medida certa, ao contrário de muito podcast, que passa mais de duas ou três horas enrolando. E, além das entrevistas, o canal tem comentários e análise de jogos, como aconteceu na Copa do Mundo de Clubes e volta a acontecer neste final de semana, com o retorno do Campeonato Brasileiro. Dentre as entrevistas, destaque para Ronaldo Fenômeno, que, quando se solta, é divertido e espontâneo. Além disso, tem ótimas histórias, principalmente quando se lembra dos tempos em que, ainda adolescente, já integrava a Seleção e era tratado como um mascote pelos jogadores mais velhos. O pentacampeão de 2002 fala também da dificuldade que teve em concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e das ideias que tem para tornar o futebol brasileiro mais competitivo. Recomendo também a entrevista com Guga Chacra, mais conhecido por seus comentários sobre o noticiário internacional na Globonews. Torcedor do Palmeiras, Guga conhece bastante de futebol e, claro, de seu clube.>

Hora de prestigiar o cinema baiano>