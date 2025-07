MODA

Lacrou em Salvadô

Confira nossas apostas



Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 13 de julho de 2025 às 16:00

Muito estilo nas ruas da cidade Crédito: Helenildo Amaral

1 Bem roqueira >

Atriz e amante do rock, Jell Oliveira (@jell.z) mandou muito bem no visu cheio de personalidade, composto com calça de vinil e jaqueta. A bandana na cabeça, no melhor estilo pin up, dialoga bem com a proposta, inserindo a criatividade que a gente tanto gosta.>

3 Urbana>

Nascida em Fortaleza, Emilia Figueiredo (@emilia_figueiredoo), esbanjou charme no Centro Histórico com um lookinho esportivo bem pensado. Destaque para a saia cargo e o boné do mesmo tom. >

2 Menos >

é mais >

Gabriel Machado de Assis (@gabriel.machadoassis) investiu em um look minimalista para aquele rolê no Rio Vermelho e fez bonito. O visual merchandising ainda apostou em um mix de acessórios bem bacanas>

4 Cheia >

de bossa>

A turista Suzane Alcântara (@suzalcantara) estava passeando no Pelourinho com uma produção bem fresh, como pede o nosso clima, e trabalhada na paleta do marrom, uma das cores mais desejadas do momento.>

5 Olho >

nos detalhes>