CUIDADO

Filho de Preta Gil, Francisco vai a Nova York visitar a mãe

Cantora está nos Estados Unidos para fazer tratamento experimental contra câncer

Preta está em Nova York há duas semanas. Nesta semana, ela prestigiou o aniversário de 9 anos do sobrinho Nino, filho caçula da chef e apresentadora Bela Gil, com o designer João Paulo Demasi.>

Antes de Nova York, ela passou por Washington, onde começou as etapas clínicas do novo protocolo de tratamento. Em entrevistas e postagens nas redes sociais, ela já afirmou que acredita que “as chances de cura estão fora do Brasil”, o que levou à decisão de seguir com o tratamento no exterior.>