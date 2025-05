FESTA NO CINEMA

Virginia comemora aniversário da filha sem Zé Felipe; vejas fotos

Maria Alice completou 4 anos nesta sexta-feira (30)

Virginia Fonseca fechou uma sala de cinema para fazer uma festa para Maria Alice, filha primogênita da influenciadora com Zé Felipe, que completou 4 anos nesta sexta-feira (30). Recém separada do pai da menina, ele não compareceu à festa e segue em compromissos em Portugal, enquanto a loira comemorou ao lado da filha. A festa contou com a presença de familiares de ambos os lados e agregados, além dos amigos da aniversariante. >