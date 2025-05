OPORTUNIDADE

TCU abre inscrições para concurso de nível médio, com salário de R$ 15 mil

Interessados poderão se inscrever desta sexta-feira (30) até o dia 17 de junho

Os interessados em participar da seleção poderão se inscrever até as 18h do dia 17 de junho pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca examinadora do certame.>