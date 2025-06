NOVA FASE

Após separação de Virgínia, Zé Felipe retorna ao Brasil e decide onde vai morar

Cantor volta de Portugal e se instala na casa da mãe, Poliana Rocha, em Goiânia

A chegada de Zé ao Brasil aconteceu em um momento delicado. No último dia 30, sua filha mais velha, Maria Alice, fruto do relacionamento com Virgínia, completou quatro anos. Apesar de não ter comparecido presencialmente à comemoração por estar em turnê, o cantor fez questão de prestar uma homenagem carinhosa nas redes sociais e se conectou com a filha por chamada de vídeo.>