VEJA O VÍDEO

Fã é empurrada de barco ao tentar tirar foto com Eduardo Costa e se revolta: 'Quero que ele se lasque'

Mulher lamentou situação: 'Se fosse funda, eu tinha me afogado'

Um show de Eduardo Costa em Xinguara, no sul do Pará, terminou com tumulto e polêmica. Uma fã tentou subir ao barco onde o cantor estava para tirar uma foto, mas acabou sendo empurrada por um dos membros da equipe de segurança e caiu diretamente nas águas do rio Araguaia. O incidente foi gravado por pessoas que estavam próximas ao local e viralizou nas redes sociais.>

As imagens divulgadas mostram o artista saindo às pressas do palco e entrando rapidamente em uma lancha, cercado por fãs que tentavam se aproximar para tirar fotos ou pedir autógrafos. Foi neste momento que a mulher, visivelmente empolgada, tentou subir na embarcação e foi repelida com um empurrão por um dos membros da equipe do cantor, caindo na água. O episódio aconteceu na noite do último sábado (19).>