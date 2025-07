EMAGRECIMENTO

Vilões da dieta: fuja desses 5 alimentos que engordam mesmo em pouca quantidade

Conheça as comidas que mais contribuem para o ganho de peso e prejudicam sua saúde

Pesquisadores da Universidade George Washington revelam que alimentos ultraprocessados são os grandes responsáveis pela epidemia mundial de obesidade. É provável que muitos desses produtos já estejam no seu dia a dia, aumentando o risco de você ganhar peso. >

Além disso, consumir esses alimentos em excesso também eleva o risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como problemas do coração e diabetes. O estudo alerta para o alto consumo desses itens, em detrimento de uma alimentação rica em verduras, legumes e frutas frescas.>

5 alimentos que aumentam o risco de obesidade

1. Batata frita

As batatas em si não são o problema, mas a forma de preparo. A fritura, por exemplo, pode elevar em 30% a porcentagem de gordura. De acordo com a Universidade de Harvard, é “uma bomba de amido com 500 kcal”. A sugestão é comer apenas seis unidades por refeição, o que geralmente é difícil para a maioria das pessoas.>