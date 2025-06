SAÚDE ÍNTIMA

Harmonização íntima viraliza, mas médicos alertam: 'Risco de perder o pênis'

Médicos alertam para os perigos da estética íntima sem orientação especializada.

Jorge começou a fazer preenchimentos em 2005, seduzido por anúncios em jornais e revistas que prometiam aumento peniano. Sem saber se o profissional era médico, ele fez a primeira aplicação em São Paulo. Após gostar do resultado inicial, voltou a repetir o procedimento duas vezes nos anos seguintes, a última delas com dois médicos, sendo um deles quem sugeriu aplicar o produto também na bolsa escrotal.>

Dois anos depois da terceira intervenção, Jorge começou a sofrer com inflamações severas e feridas na região genital. “Era como se o meu corpo quisesse expulsar o PMMA”, relatou. O problema se agravou tanto que ele precisou passar por duas cirurgias para remover o material e reconstruir parte do pênis.>

O caso foi acompanhado pelo urologista Ubirajara Barroso Jr., da Universidade Federal da Bahia. Segundo ele, casos como esse têm se tornado cada vez mais comuns com a popularização da harmonização peniana nas redes sociais.>

O termo "harmonização peniana" reúne diversas técnicas que prometem engrossar ou alongar o pênis. Os métodos vão desde cirurgias que soltam ligamentos e retiram gordura púbica até aplicações de ácido hialurônico, que aumentam o tamanho do órgão de forma temporária e com menos riscos.>

Outro ponto importante é o impacto psicológico. Muitos homens recorrem à estética íntima por insatisfação com o próprio corpo e, em alguns casos, podem sofrer de dismorfia corporal, transtorno que afeta a percepção da própria aparência. Nestes casos, o mais indicado é buscar apoio psicológico antes de qualquer intervenção.>

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o comprimento médio do pênis em ereção varia entre 13 e 14 cm. Procedimentos como preenchimentos com ácido hialurônico podem proporcionar aumentos discretos na circunferência, mas não aumentam o comprimento real do pênis.>