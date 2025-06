TAMBURUGY

Homem e mulher ficam feridos durante ação da Guarda Municipal de Salvador

Motorista teria tentado fugir de uma abordagem do órgão; Corregedoria acompanha o caso

Em nota à imprensa, a Guarda Civil Municipal informou que, de acordo com informações iniciais coletadas com agentes, durante uma 'ação de presença' na Avenida Tamburugy, um homem tentou fugir em um veículo ao avistar as equipes, trafegando na contramão. Durante o acompanhamento realizado por uma equipe de motociclistas da GCM, o condutor do veículo tentou atropelar um dos agentes, segundo o órgão.>