SERVIÇO

SAC Barra inicia atendimento da Receita Federal na terça-feira (10)

Inauguração acontece nesta segunda-feira (9), às 11h; local será um Ponto de Atendimento Virtual

Tharsila Prates

Publicado em 8 de junho de 2025 às 18:46

SAC Barra Crédito: Divulgação

Inscrição no CPF, consulta de pendência fiscal e emissão de documento de arrecadação. Esses serão alguns dos 13 serviços disponíveis à população no SAC Barra, através do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal do Brasil (RFB). O atendimento começa a partir de terça-feira (10).>

A inauguração acontece nesta segunda-feira (9), às 11h, com a presença do secretário da Administração, Edelvino Góes, e do superintendente da Receita Federal na 5ª Região Fiscal, Francisco Lessa Ribeiro Júnior. >

O termo de cooperação técnica entre a Secretaria da Administração (Saeb) e a Receita prevê a implantação da unidade em 25 postos fixos da Rede SAC ainda em 2025. Em Salvador, além do SAC Barra, o serviço vai funcionar no SAC Comércio. No interior, estará disponível nos Pontos SAC Amargosa, Caetité, Cocos, Cruz das Almas, Guarajuba (Camaçari), Ibicoara, Ipirá, Itaberaba, Luís Eduardo Magalhães e Xique-Xique; e depois em Curaçá, Remanso, Boninal, Capim Grosso, Central, Iraquara, Mucugê, Barra da Estiva, Camacan, Canavieiras, Camamu, Coaraci e Maracás.>

O Ponto de Atendimento Virtual fornece orientações sobre os serviços oferecidos no site da Receita e no Portal e-CAC, facilitando o autoatendimento e a recepção de documentos para as demandas que não podem ser realizadas diretamente no site. O intuito é promover a inclusão da população menos favorecida, sem acesso a serviços digitais ou com dificuldade de deslocamento para unidades presenciais.>

No SAC Barra, o PAV vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h; e aos sábados, de 9h às 13h. O atendimento é 100% por agendamento através do aplicativo ou portal ba.gov.br. A unidade tem capacidade para realizar 96 atendimentos por dia.>

O superintendente da 5ª Região Fiscal da RFB, Francisco Lessa Ribeiro Júnior, salientou que esse acordo com a Rede SAC vai ampliar de maneira significativa a capacidade de atendimento. “A gente já possui uma rede razoável, mas agora devemos quase que dobrar os nossos pontos, o que traz muita alegria, satisfação e responsabilidade também na implementação desses serviços que teremos à disposição do cidadão contribuinte na Bahia”, ressaltou.>