HOMENAGEM

Caetano Veloso é tema de palestra na Academia Brasileira de Letras

Entrada é gratuita

A poética e a obra do cantor e compositor Caetano Veloso será tema de uma palestra especial na Academia Brasileira de Letras (ABL), comandada pelo professor, ensaísta e músico José Miguel Wisnik. O evento acontece no dia 29 de abril, a partir das 16h, marcando o encerramento do Ciclo de Conferências “Os Poetas da Canção”. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas através do site da ABL. >