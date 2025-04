TBT

Caetano Veloso esquenta web com fotos na piscina com esposa: 'Era só um beijando no meu pé'

Cantor compartilhou registros com Paula Lavigne curtindo dia de sol

Elis Freire

Publicado em 17 de abril de 2025 às 17:09

Caetano Veloso e Paula Lavigne Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Caetano Veloso aumentou a temperatura da web nesta quinta-feira (17) ao resgatar registros românticos na piscina com a esposa Paula Lavigne. Celebrando a chegada do feriado, o cantor aparece em clima quente com a esposa em viagem à Bahia. >

“Um #tbt especial de muito sol, piscina e Bahia, pra te lembrar que amanhã é feriado! Já estão no clima? Tá calor aí na sua cidade?”, escreveu Caetano na legenda da publicação.>

Em uma das fotos, Caetano aparece beijando o pé da amada e os seguidores brincaram com a imagem, se dizendo invejosos com o carinho. “Era só um Caetano beijando meu pé, meu pai”, disse uma internauta. “Já peguei meu biquíni, que horas posso ir?”, escreveu outra. "Muito quente! Mais quente agora!", ressaltou outra.>