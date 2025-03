POLÊMICA NO BBB

Internautas pedem expulsão de Thamiris após beijo em João Gabriel; entenda

Acusações de assédio surgem nas redes sociais após beijo entre os participantes em festa da líder

O beijo entre Thamiris e João Gabriel , ocorrido durante a festa de Vitória Strada no BBB 25, gerou uma onda de críticas nas redes sociais, com internautas acusando a sister de assédio. Segundo os comentários, João Gabriel estava visivelmente embriagado, sem condições de reagir ao beijo e às carícias de Thamiris. >

Apesar de já terem trocado flertes em festas anteriores, o beijo foi o primeiro entre os dois. João, que já havia deixado claro ter um compromisso fora do programa, chegou a rejeitar a aproximação de Thamiris em outras ocasiões. No entanto, a dinâmica mudou durante a madrugada desta quinta-feira (6).>

As reações nas redes sociais foram imediatas. “Ele estava claramente fora de si, e ela aproveitou”, comentou um internauta no X (antigo Twitter). Outro perfil criticou: “Ela deve ser expulsa, ele estava completamente bêbado, e ela beijando ele assim.” O debate segue com vários usuários pedindo a expulsão de Thamiris caso João vá ao confessionário para relatar a situação.>

João Gabriel gerou revolta nas redes sociais ao fazer um comentário considerado racista sobre sua ex-namorada durante uma conversa com Maike nas primeiras semanas do “BBB 25”. O participante comparou a aparência da ex com a de Eva, sua colega de confinamento, de uma forma que causou indignação entre os internautas.>