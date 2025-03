GASTOS EXORBITANTES

MC Daniel revela que gastava R$ 300 mil em passagens aéreas com Mel Maia

Cantor afirmou que foi alertado sobre os gastos excessivos durante o namoro com a atriz

Mesmo mais de um ano após o término com Mel Maia , MC Daniel ainda vê o relacionamento repercutir. Durante uma entrevista em um podcast, o funkeiro revelou que gastou uma quantia significativa com passagens aéreas enquanto namorava a atriz. >

“Gastava R$ 300 mil em passagem aérea no meu antigo relacionamento. Era muita coisa que poderia ir de carro, de van ou até no dia seguinte”, afirmou, ressaltando que havia opções mais econômicas.>

Atualmente, MC Daniel está em um novo relacionamento com a empresária e influenciadora Lorena Maria, mãe de seu primeiro filho. Dona de marcas voltadas para cabelos crespos e cacheados, além de lingeries, Lorena ficou conhecida nas redes sociais durante seu relacionamento com o funkeiro Rennan da Penha. Em janeiro de 2025, ela se declarou ao cantor e celebrou a chegada do bebê, que nasceu após um parto complicado.>