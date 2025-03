REFLEXÃO

Gracyanne questiona dinâmica inédita do BBB 25 e internet concorda: 'Super injusta'

Musa fitness refletiu sobre mudança no programa em conversa com Diego Hypolito e Vitória Strada

Elis Freire

Publicado em 17 de março de 2025 às 19:40

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução

Na tarde desta segunda-feira (17), um questionamento tomou conta da mente de Gracyanne Barbosa no BBB 25. Em conversa com Diego Hypolito e Vitória Strada, a musa fitness questionou uma dinâmica recente, inédita no reality show da TV Globo. >

Ao comentar sobre a ida de Renata para Vitrine do Seu Fifi, onde a bailarina pôde receber informações do público, Gracyanne ressaltou que isso nunca foi feito na história do programa. "Um participante, sair da casa, na reta final, pra escutar as pessoas, isso nunca aconteceu", afirmou. "Será que vai durar mais e a gente acha que tá na reta final?", questionou a atriz.>

A fala da ex de Belo recebeu diversas opiniões favoráveis nas redes sociais: “O desespero do diretor foi longe demais”, defendeu um internauta. "A pior dinâmica, super injusta", criticou uma terceira. Já outro ponderou: “Foi o desespero, por nenhum de vocês nunca render nada e todo mundo ser arregão”.>

Gracyanne no Paredão

Indicada pelo Líder Guilherme, Gracyanne está no Paredão com Daniele Hypolito e Eva. Na noite de domingo (16), ela pediu votos para continuar na competição.>

"Se for da vontade do público e desse programa, que eu fique aqui. [...] Sei que tenho mais a mostrar e a jogar, por isso peço, por favor, que me deixem ficar aqui. Por favor, Brasil, se for do coração de vocês, peço para ficar!", declarou.>