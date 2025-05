'ERA APOCALÍPTICA'

Gkay fala sobre cancelamentos sofridos na carreira e garante: 'Ser barraqueira me fazia ganhar dinheiro'

Influenciadora também comentou distúrbio de imagem que sofreu

Gkay já sofreu alguns 'cancelamentos' durante sua carreira. Mas, em entrevista à youtuber Bianca Dellafancy, a influenciadora admitiu que nem sempre esses episódios tinham um desfecho ruim. Principalmente em sua própria conta bancária. "Você sabe que ser barraqueira me fazia também ganhar dinheiro?", falou.>

A cearense falou sobre a nova fase 'paz e amor' que vem vivendo. "Já sofri tantas quedas que nem saí do chão", brincou. "A Gkay do Velho testamento era bem apocalíptica. Barraqueira mesmo. Agora, sou uma nova mulher", falou a influencer, que também assumiu que parou de brigar por que estava perdendo dinheiro. Ela disse ainda que a mudança veio com a chegada dos 30 anos. "Para alguma coisa, a idade tem que servir". >