DOMINGÃO COM HUCK

Gracyanne Barbosa se machuca no 'Dança' e surge em hospital: 'Frustrada, mas confiante'

Musa da Viradouro sofreu uma lesão durante apresentação de lambada e atualizou fãs sobre recuperação

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 07:39

Gracyanne se machuca, mas mantém a confiança na recuperação Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa passou por um susto durante a edição 2025 do “Dança dos Famosos”. A musa da Viradouro machucou o joelho enquanto se apresentava no ritmo da lambada, no grupo B do programa, e precisou ser atendida imediatamente.

Em postagem nas redes sociais na madrugada de domingo (28), Gracyanne desabafou sobre a experiência. “É muito estranho me ver dançando feliz e, pouco tempo depois, estar deitada aqui numa cama de hospital. A vida é cheia de imprevistos. Num dia vivemos um sonho, no outro enfrentamos um desafio”, escreveu a influencer.

Gracyanne Barbosa 1 de 13

Apesar da frustração, a artista se manteve positiva: “Fico chateada, mas lembro que sou feita de força. Tudo tem um propósito. Hoje começo a maior dança da minha vida, a dança da recuperação. Não importa o tamanho da dificuldade, existe sempre a chance de nos levantarmos mais fortes. Deus não desperdiça dor. Ele está preparando um novo caminho”, afirmou.

Gracyanne também agradeceu à equipe do programa e aos fãs pelo apoio: “Assim que perceberam que era sério, a equipe médica me atendeu prontamente. Agradeço à família @domingao, aos amigos do elenco e, claro, a vocês! Vocês são incríveis!”.