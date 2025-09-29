Claudia Souza revela dificuldade com leitura e emociona seguidores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:44
A influenciadora Claudia Souza comoveu seus seguidores ao compartilhar uma vulnerabilidade pessoal. Em um desabafo no TikTok, ela contou que não sabe ler, o que a faz evitar transmissões ao vivo na plataforma.
“Eu não sei ler. Sei escrever meu nome, leio muito pouco. Fui para a escola, sim, fui alfabetizada, mas sempre tive dificuldade de leitura. Além disso, perdi minha mãe quando tinha apenas 8 anos”, revelou.
Cláudia Sousa e Seu Dantas
A sinceridade da influenciadora gerou uma onda de apoio nos comentários. “A geração da Claudia é a mesma do meu pai e da minha mãe, eles tiveram poucas oportunidades, é comum encontrar quem não sabe ler e escrever”, escreveu uma seguidora.
Outro comentário destacou: “Você tem o dom da comunicação, sabendo ler ou não. Sou fã”. Já uma terceira mensagem reforçou a importância de não se envergonhar da trajetória: “Nem todo mundo teve as mesmas oportunidades e as histórias de vida são diversas. Se um dia quiser aprender, vai ser a melhor aluna, porque é muito inteligente!”.