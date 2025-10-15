Morre, aos 87 anos, Rubinho dos Carnavais, fundador do bloco Os Internacionais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:07
O carnavalesco João Rubem Carvalho de Souza, conhecido como Rubinho dos Carnavais, morreu, aos 87 anos, na madrugada desta quarta-feira (15). A causa da morte não foi divulgada. Rubinho lutava contra um aneurisma e esteve internado diversas vezes nos últimos anos.
"Ele estava meio adoentado, e ficava bastante em casa. Isso mudou bastante, porque ele sempre foi ativo. Sempre teve contato com todo mundo. Era um cara de uma energia maravilhosa", disse Emerson Boka, que compõe a diretoria dos Internacionais e é sobrinho de consideração de Rubinho.
Nascido no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, Rubinho fundou os blocos Os Internacionais e Tiete VIP’s. Ele deixa um legado de dedicação ao Carnaval por ter ajudado a romper com a tradição de festas populares fechadas em clubes.
"A partir dos anos 80, o bloco que ele criou determinou as grandes mudanças do carnaval. Antes, os blocos eram só de sanfarra. Os Internacionais foram os primeiros a terem o trio dentro do bloco. A partir daí, foram pioneiros nas mudanças todas que tiveram, de vestimenta, de horário [da saída do bloco] e tudo mais". O bloco desfilou pela primeira vez em 1962 e completa 65 anos em 2026.
O carnavalesco comandou um programa de rádio com o radialista Ivanildo Fontes voltado para a celebração do Carnaval por mais de 40 anos.
Rubinho era torcedor do Vitória. O clube emitiu uma nota de pesar lamentando a morte dele nesta terça (14). “Aos parentes e amigos, os pêsames do Esporte Clube Vitória e da Nação Rubro-Negra”, escreveu o time. "Hoje, numa época onde o dinheiro faz tudo acontecer, ele mostrou que o trabalho e a visão faziam acontecer. E está aí até hoje para ser contado, lembrado e homenageado por tudo que ele fez", finalizou Boka, emocionado.
O sepultamento do carnavalesco será realizado nesta quarta-feira (15), às 16h30, na Capela C do Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.