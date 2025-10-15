LUTO

Morre, aos 87 anos, Rubinho dos Carnavais, fundador do bloco Os Internacionais

Rubinho lutava contra problemas de saúde nos últimos anos

Yan Inácio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:07

Rubinho, num evento do bloco Os Internacionais presenteando Vinicius de Moraes Crédito: Arquivo Pessoal

O carnavalesco João Rubem Carvalho de Souza, conhecido como Rubinho dos Carnavais, morreu, aos 87 anos, na madrugada desta quarta-feira (15). A causa da morte não foi divulgada. Rubinho lutava contra um aneurisma e esteve internado diversas vezes nos últimos anos.

"Ele estava meio adoentado, e ficava bastante em casa. Isso mudou bastante, porque ele sempre foi ativo. Sempre teve contato com todo mundo. Era um cara de uma energia maravilhosa", disse Emerson Boka, que compõe a diretoria dos Internacionais e é sobrinho de consideração de Rubinho.

Nascido no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, Rubinho fundou os blocos Os Internacionais e Tiete VIP’s. Ele deixa um legado de dedicação ao Carnaval por ter ajudado a romper com a tradição de festas populares fechadas em clubes.

"A partir dos anos 80, o bloco que ele criou determinou as grandes mudanças do carnaval. Antes, os blocos eram só de sanfarra. Os Internacionais foram os primeiros a terem o trio dentro do bloco. A partir daí, foram pioneiros nas mudanças todas que tiveram, de vestimenta, de horário [da saída do bloco] e tudo mais". O bloco desfilou pela primeira vez em 1962 e completa 65 anos em 2026.

O carnavalesco comandou um programa de rádio com o radialista Ivanildo Fontes voltado para a celebração do Carnaval por mais de 40 anos.

Rubinho era torcedor do Vitória. O clube emitiu uma nota de pesar lamentando a morte dele nesta terça (14). “Aos parentes e amigos, os pêsames do Esporte Clube Vitória e da Nação Rubro-Negra”, escreveu o time. "Hoje, numa época onde o dinheiro faz tudo acontecer, ele mostrou que o trabalho e a visão faziam acontecer. E está aí até hoje para ser contado, lembrado e homenageado por tudo que ele fez", finalizou Boka, emocionado.

O sepultamento do carnavalesco será realizado nesta quarta-feira (15), às 16h30, na Capela C do Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.



