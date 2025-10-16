LIMPEZA

O truque do limão na torneira é um dos mais úteis para donas de casa; veja por que funciona tão bem

O truque natural que devolve o brilho às torneiras

Agência Correio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:00

O truque natural que devolve o brilho às torneiras Crédito: (Banco de imagens)

Manchas brancas, pontos de ferrugem e o metal sem brilho: o acúmulo de calcário nas torneiras é um dos incômodos mais comuns nas casas brasileiras. A boa notícia é que o segredo para resolver o problema pode estar na fruteira.

Com seu alto teor de ácido cítrico, o limão tem ação poderosa na remoção de resíduos minerais e na recuperação do brilho original das torneiras e chuveiros. Simples, barato e 100% natural, o truque vem ganhando fama por dispensar produtos químicos e entregar resultados visíveis em poucos minutos.

Como fazer o truque do limão

Basta cortar o limão ao meio e prender uma das metades na ponta da torneira com um elástico. Deixe agir por cerca de uma hora. Durante esse tempo, o ácido cítrico vai agir sobre o calcário, dissolvendo as manchas e soltando a sujeira acumulada. Em seguida, retire o limão, esfregue levemente com uma esponja e enxágue com água.

O resultado é imediato: o metal volta a brilhar e até as marcas mais antigas desaparecem. O método também ajuda a evitar o entupimento de saídas de água, já que elimina resíduos minerais que comprometem o fluxo.

Solução ecológica e econômica

Ao substituir produtos de limpeza agressivos por alternativas naturais, o impacto ambiental é reduzido. O limão é biodegradável, não polui a água e ainda evita o desperdício com embalagens plásticas. Além disso, custa pouco e pode ser usado em diversas partes da casa, desde o banheiro até a pia da cozinha.

De truque caseiro a fenômeno nas redes sociais

O método viralizou em tutoriais de limpeza e perfis de sustentabilidade, conquistando quem busca uma rotina doméstica mais ecológica. A combinação de simplicidade e eficácia mostra que pequenas mudanças fazem diferença — tanto no resultado da limpeza quanto na relação com o meio ambiente.