Viciado em endorfina? Fruta rejuvenesce, fortalece articulações e melhora o humor

Estudos confirmam que essa fruta estimula o colágeno e melhora o humor de forma natural

Agência Correio

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 10:00

Um pequeno fruto verde pode ser o segredo natural para pele firme e energia constante Crédito: Freepik

Uma fruta comum, encontrada em qualquer feira, pode ser a chave para o envelhecimento saudável. Cientistas descobriram que ela fortalece as articulações e estimula os hormônios do bem-estar.

Além de rica em vitaminas, ela protege contra o envelhecimento precoce e melhora a disposição. Uma aliada poderosa para quem quer se sentir bem de dentro para fora.

Essa fruta é o kiwi, que tem conquistado espaço em dietas saudáveis ao redor do mundo. Pequeno, saboroso e nutritivo, ele combina beleza, equilíbrio e energia em um só alimento.

Colágeno e juventude em um só alimento

Um estudo da Universidade Complutense de Madri revelou que o kiwi contém o dobro de vitamina C da laranja. Essa substância é essencial para o colágeno, que mantém a firmeza da pele e a saúde das articulações.

Além disso, o alimento é rico em potássio e fibras, o que favorece a digestão e ajuda a regular a pressão arterial. Seu consumo constante é sinônimo de vitalidade e equilíbrio.

Os pesquisadores confirmam que a fruta proporciona vitalidade e estimula a produção de endorfinas, o hormônio da felicidade. Um impulso natural para corpo e mente.

O impacto do kiwi no humor e na energia

Estudos publicados pelo SciELO Espanha indicam que o consumo diário de frutas ricas em vitamina C está ligado a maior bem-estar psicológico e menos sintomas de depressão.

A vitamina C atua diretamente no sistema nervoso, reduzindo o cansaço e melhorando a concentração. É uma aliada natural contra a fadiga e o estresse do dia a dia.

Em apenas seis semanas, quem consome dois kiwis por dia sente mais energia e menos irritabilidade. Um resultado simples, mas cientificamente comprovado.

Sabor, leveza e bem-estar diário

Com sabor adocicado e textura única, o kiwi é versátil e fácil de incluir em qualquer refeição. Pode ser consumido puro, batido ou em saladas.

Além de fortalecer a pele, melhora a digestão e o sistema imunológico. Uma fruta pequena, mas com impacto profundo na saúde.