Alimento da mente: inhame ativa o cérebro e previne doenças neurodegenerativas

Conheça o tubérculo que melhora a memória, equilibra hormônios e dá energia ao corpo

  Publicado em 11 de outubro de 2025 às 17:00

  • Agência Correio

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 17:00

Rico em fibras e vitaminas, o inhame ajuda a fortalecer o cérebro e o sistema imunológico
Rico em fibras e vitaminas, o inhame ajuda a fortalecer o cérebro e o sistema imunológico

O inhame é um dos alimentos mais completos quando o assunto é nutrição e saúde cerebral. Nativo da África Ocidental e popular no Brasil, ele é conhecido por sua casca dura e interior branco — e por carregar uma lista impressionante de benefícios. Além de fortalecer a memória e o crescimento do cérebro, esse tubérculo ainda auxilia na digestão, no controle do apetite e na prevenção de doenças.

Inhame

Rico em fibras e vitaminas, o inhame ajuda a fortalecer o cérebro e o sistema imunológico
Versátil na cozinha, o inhame pode ser consumido assado, cozido ou até em forma de caldo, sendo uma excelente opção para incluir em qualquer refeição do dia.

Por que o inhame faz tão bem ao organismo

De acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, uma porção de inhame fornece cerca de 20% dos micronutrientes essenciais para a saúde dos ossos e do coração. Ele também é rico em fibras e tem baixo índice glicêmico, o que significa que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e promove saciedade por mais tempo.

Outro destaque é a diosgenina, um fitoesteroide natural presente no inhame. Essa substância tem estrutura semelhante à de hormônios como o estradiol e a progesterona, sendo estudada pelo seu potencial em tratar desequilíbrios hormonais, aliviar sintomas da menopausa e da TPM, e até atuar na prevenção de doenças como câncer e aterosclerose.

Alimento do cérebro e da memória

Além de ser um aliado do equilíbrio hormonal, o inhame também é conhecido por fortalecer o crescimento neuronal e melhorar a memória e a aprendizagem. Esses efeitos se devem à combinação de vitaminas do complexo B e minerais como ferro, potássio e fósforo, fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso.

Por isso, o consumo regular desse alimento pode contribuir para uma mente mais ativa, maior concentração e prevenção de doenças neurodegenerativas.

Energia, saciedade e digestão

Quem busca mais energia no dia a dia também pode apostar no inhame. Por conter carboidratos complexos, ele fornece combustível de forma gradual, sendo ideal para atletas e pessoas que praticam atividades físicas. Além disso, suas fibras ajudam a regular o intestino, promovem saciedade e favorecem a perda de peso.

Tabela nutricional do inhame (por 100 g)

  • Magnésio: 21 mg
  • Calorias: 118 kcal
  • Carboidratos: 28 g
  • Proteína: 1,5 g
  • Gordura: 0,2 g
  • Potássio: 816 mg
  • Cálcio: 17 mg
  • Ferro: 0,5 mg

Como incluir o inhame na alimentação

Você pode preparar o inhame de várias formas: cozido no café da manhã, assado como acompanhamento do almoço ou em caldos e sopas à noite. Também é possível utilizá-lo em vitaminas ou purês, aproveitando ao máximo seu valor nutricional.

Além de saboroso, é um alimento acessível, que combina com diferentes dietas, tornando-se um verdadeiro aliado da saúde do corpo e da mente.

