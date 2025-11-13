ZZZZZZZZZ....

Apague a luz: estudo revela o que acontece com quem dorme com alguma claridade no quarto

Pequenas fontes de luz podem ser “ladras” do sono

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:00

Luz de relógios pode atrapalhar o sono Crédito: Imagem: Pexels

É muito comum pessoas dormirem com alguma iluminação fraca no quarto, seja fitas de led, abajures ligados ou frestas que deixam a luz de fora entrar. Mas um estudo National Institutes of Health (NIH) dos EUA mostrou que a luz fraca pode fazer mal à saúde do sono.

O estudo comparou exames de insulina e ritmo cardíaco de 10 pacientes que dormiram no laboratório, um dia no escuro e outro dia com fontes fracas de luz, com outro grupo de 10 pacientes que dormiram dois dias no escuro.

Como melhorar qualidade do sono 1 de 22

E o que os pesquisadores descobriram é que mesmo pequenas fontes de luz fizeram os batimentos cardíacos dos pacientes aumentar em comparação com a noite no total escuro. A resistência à insulina também aumentou com a luz fraca, indicando que o corpo não descansou o suficiente.

Luz e sono

O sono é ditado pelo ciclo circadiano, nosso “relógio natural” do corpo. Acontece que o ritmo circadiano usa a quantidade de luz que passa pelas pálpebras e é detectado pelas células ipRGCs para se orientar.

A luz baixa, residual, pode não ser facilmente detectada pelos olhos, mas é captada pelas ipRGCs, o que pode afetar a produção de melatonina (o hormônio do sono) durante a noite. Por isso a diferença das batidas cardíacas de cada grupo do estudo.

Luz azul

A principal vilã para a produção de melatonina é a luz azul. Advinda de leds, telas como de tablets e, principalmente, o celular, atrapalha o cérebro a produzir quantia suficiente do bio transmissor

Uma maneira simples de melhorar seu sono, mas nem um pouco fácil para quem é viciado em celular, é parar de mexer em aparelhos uma ou duas horas antes do horário de dormir. Assim, você evita perder o sono pela iluminação azul.

Como encontrar as luzes parasitas no seu quarto

Primeiramente apague todas as luzes e deite por cerca de 60 segundos na sua cama, enquanto seus olhos se adaptam para ver no escuro. Depois que os segundos passarem, levante com seus olhos já acostumados ao escuro para ver se não há luzes residuais.

Elas podem vir do carregador do celular, do stand-off da televisão e até de frestas na janela ou porta.