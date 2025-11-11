SAÚDE

O músculo que se for esquecido pode causar quedas, dores e lesões

Especialistas alertam que o uso de calçados inadequados e a falta de exercícios específicos podem comprometer toda a estrutura corporal

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:00

Fortalecer os pés melhora o equilíbrio, previne dores e até reduz o risco de quedas com o passar dos anos Crédito: Freepik

Desenvolver força a longo prazo exige treinar todas as partes do corpo, e isso inclui os pés, responsáveis pela mobilidade e pelo equilíbrio. Apesar de muitas vezes esquecidos, eles também precisam ser fortalecidos.

Ter pés fortes e dedos ágeis é essencial para a saúde e o bom condicionamento físico, explica Courtney Conley, fundadora da Gait Happens, plataforma online voltada à saúde dos pés.

Segundo ela, muitas pessoas só percebem a importância desse cuidado após uma lesão. Exercícios específicos para pés e dedos ajudam a prevenir doenças futuras e até a manter uma boa caminhada ao longo dos anos.

“A fraqueza dos dedos dos pés é o maior fator preditivo de quedas quando envelhecemos”, afirmou, segundo o jornal O Globo.

A importância da força dos pés

Caminhar ou ficar em pé já é, por si só, um exercício natural para os pés, explica Martin Ellman, podólogo da Clínica Mayo. Cada passo ou momento de sustentação ativa o “core” do pé, um conjunto de pequenos músculos que garantem equilíbrio e firmeza.

De acordo com Conley, o ideal é que o pé funcione como um tripé: o peso deve se distribuir entre o calcanhar, a base do dedão e a do mindinho, com os dedos separados para oferecer sustentação estável.

O perigo dos calçados errados

É necessário observar que calçados mal ajustados podem prejudicar a estrutura dos pés e causar diversos problemas.

“Eles provocam cãibras nos dedos e enrijecem a parte média do pé”, explicou Jim Dooner, fisioterapeuta da Foot Collective, empresa australiana especializada em cuidados com os pés.

“É como colocar o pé em um gesso: com o tempo, ele perde mobilidade e força”, disse ele, segundo o O Globo.

Motivos de atenção

Quando os músculos dos pés e das pernas estão enfraquecidos ou fora de equilíbrio, o impacto pode se espalhar para outras regiões do corpo. Deformações, como os joanetes, também indicam que há algo errado.

Ellman explica que a forma de caminhar é prejudicada quando os dedos não encostam adequadamente no chão, o que altera o movimento natural, principalmente o impulso dado pelo dedão.