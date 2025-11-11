O músculo que se for esquecido pode causar quedas, dores e lesões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:00
Desenvolver força a longo prazo exige treinar todas as partes do corpo, e isso inclui os pés, responsáveis pela mobilidade e pelo equilíbrio. Apesar de muitas vezes esquecidos, eles também precisam ser fortalecidos.
Ter pés fortes e dedos ágeis é essencial para a saúde e o bom condicionamento físico, explica Courtney Conley, fundadora da Gait Happens, plataforma online voltada à saúde dos pés.
Fortalecimento dos pés
Segundo ela, muitas pessoas só percebem a importância desse cuidado após uma lesão. Exercícios específicos para pés e dedos ajudam a prevenir doenças futuras e até a manter uma boa caminhada ao longo dos anos.
“A fraqueza dos dedos dos pés é o maior fator preditivo de quedas quando envelhecemos”, afirmou, segundo o jornal O Globo.
Caminhar ou ficar em pé já é, por si só, um exercício natural para os pés, explica Martin Ellman, podólogo da Clínica Mayo. Cada passo ou momento de sustentação ativa o “core” do pé, um conjunto de pequenos músculos que garantem equilíbrio e firmeza.
De acordo com Conley, o ideal é que o pé funcione como um tripé: o peso deve se distribuir entre o calcanhar, a base do dedão e a do mindinho, com os dedos separados para oferecer sustentação estável.
É necessário observar que calçados mal ajustados podem prejudicar a estrutura dos pés e causar diversos problemas.
“Eles provocam cãibras nos dedos e enrijecem a parte média do pé”, explicou Jim Dooner, fisioterapeuta da Foot Collective, empresa australiana especializada em cuidados com os pés.
“É como colocar o pé em um gesso: com o tempo, ele perde mobilidade e força”, disse ele, segundo o O Globo.
Quando os músculos dos pés e das pernas estão enfraquecidos ou fora de equilíbrio, o impacto pode se espalhar para outras regiões do corpo. Deformações, como os joanetes, também indicam que há algo errado.
Ellman explica que a forma de caminhar é prejudicada quando os dedos não encostam adequadamente no chão, o que altera o movimento natural, principalmente o impulso dado pelo dedão.
Conley ressalta que o uso de chinelos sem tira traseira intensifica o problema. “Ao forçar os dedos a segurar o calçado, o pé pode desenvolver dores e deformações, como os chamados dedos em martelo”, contou ela.