VIRALIZOU

Empresária compra 40 caixas de leite condensado estragado e ganha presente inesperado da marca

Caso repercutiu nas redes sociais e fez a fabricante Italac enviar novos produtos e brindes à consumidora

Agência Correio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 21:39

Após a situação viralizar, empresa enviou caixas de leite condensado e outros itens em retratação. Crédito: Reprodução/Instagram

O que começou como um dia comum de trabalho virou um caso viral nas redes sociais. A empreendedora Adria Thalia do Nascimento descobriu que mais de 40 caixas de leite condensado que havia comprado estavam estragadas, e o relato repercutiu em todo o país.

O vídeo publicado por Adria acumula mais de 1,9 milhão de visualizações e motivou a fabricante Italac a enviar novos produtos à confeiteira de Rondônia.

Adria Thalia, que comanda o negócio de doces “Renda nas Ruas” em Porto Velho (RO), percebeu o problema nas primeiras horas do dia, enquanto preparava encomendas. Ao abrir as caixas do mesmo lote, notou aparência azeda e textura incomum. O prejuízo seria de cerca de R$ 300, entre produtos e tempo de trabalho.

Reclamação virou caso viral nas redes sociais

Para alertar a marca, a empreendedora fez uma publicação no Instagram relatando o ocorrido. Mas o conteúdo ganhou proporção inesperada: milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários de outras pessoas que relataram problemas parecidos. Em poucas horas, o caso já circulava também no X, antigo Twitter, com mais de 1 milhão de visualizações.

Adria conta que costuma utilizar as redes para divulgar seu trabalho e tirar dúvidas de clientes, mas não esperava tamanha repercussão. O episódio também trouxe visibilidade para seu negócio, que ganhou mais de 2 mil novos seguidores em um fim de semana.

Supermercado recompensou antes da fabricante

Diante do prejuízo, a confeiteira retornou ao supermercado onde havia comprado o lote. Depois de explicar a situação ao gerente, recebeu um voucher equivalente ao valor gasto nas 41 caixas de leite condensado.

“No primeiro momento acharam que eu estava falando de apenas três unidades. Quando entenderam a escala, resolveram rápido”, contou ao portal PEGN.

Com o crédito em mãos, Adria optou por comprar uma marca diferente, mesmo com o preço mais alto. O supermercado também informou que o lote comprometido estava sendo retirado das prateleiras para análise.

Italac envia produtos e brindes após repercussão

Após o caso ganhar espaço nas redes, a Italac entrou em contato com a empreendedora no mesmo dia. À noite, um carro da empresa chegou à residência de Adria com cerca de 20 caixas de produtos — entre leite condensado, achocolatado, doce de leite — além de uma bolsa e uma agenda com a marca.

Segundo a confeiteira, os novos produtos ainda não foram testados, pois serão utilizados em produções futuras.

Mesmo com a retratação da empresa, Adria reforça que sua publicação não teve tom de acusação. Para ela, o caso ajuda a conscientizar outros consumidores sobre a importância de reclamar oficialmente quando há defeito em alimentos industrializados.

Posicionamento oficial da Italac

Procurada, a Italac informou que o lote indicado pela consumidora foi analisado e não apresentou alterações.

A marca também afirmou que seu compromisso é garantir a qualidade e a segurança dos alimentos, reiterando que o atendimento à cliente foi feito por meio da substituição dos produtos.

Repercussão fortalece marca pessoal da empreendedora

O episódio rendeu não apenas um prejuízo recuperado, mas também um aumento de visibilidade para o negócio de doces artesanais da empreendedora.

Com um desfecho positivo, o caso evidencia o poder das redes sociais na defesa do consumidor e o impacto que relatos autênticos têm no comportamento das marcas. Para a empreendedora, a lição foi clara: transparência e diálogo podem transformar um problema em oportunidade.

Nota da Italac enviada ao portal PEGN: