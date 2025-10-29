Cozinheira revela segredo simples para descascar ovos cozidos perfeitamente todas as vezes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06:00
Ovos cozidos são alimentos comuns no café da manhã, além de funcionarem bem em saladas, maioneses ou como uma rápida fonte de proteína.
Mas tirar a casca pode ser um verdadeiro pesadelo até para os mais experientes na cozinha.
A boa notícia é que existe um truque simples e caseiro para resolver isso. A criadora de conteúdo Kerry Whelpdale, que compartilha receitas e dicas de cozinha em seu Instagram, revelou o método para facilitar essa tarefa.
Ovos cozidos
Kerry começa o vídeo misturando uma colher de chá de fermento em pó em uma panela com água fervente. Em seguida, ela coloca os ovos crus no recipiente antes de tampá-lo.
Depois que os ovos terminam de ferver, ela retira um por um, bate-os contra a borda da panela e começa a descascá-los sem esforço, usando apenas os dedos.
O resultado são ovos cozidos impecavelmente, sem nenhum resto de casca grudado neles.
Na descrição do vídeo, Kerry diz que o fermento em pó pode ser substituído por bicarbonato de sódio. Mas o vinagre e o sal de cozinha também possuem componentes que interagem com a casca e facilitam a remoção.
Além disso, colocar os ovos cozidos em um recipiente com água gelada pode ajudar a descascá-los, pois o choque térmico faz a clara se contrair e se soltar da membrana da casca.
Ovos frescos costumam ser mais difíceis de descascar porque a clara tem pH mais ácido, fazendo com que se prenda firmemente à membrana interna da casca.
Com o tempo, o ovo perde água e gás carbônico, elevando o pH da clara e facilitando a separação da membrana. Por isso, escolher ovos com alguns dias de armazenamento também pode ser útil para agilizar o seu tempo na cozinha.