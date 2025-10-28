CULINÁRIA

Café da manhã de chef: aprenda a fazer ovo pochê perfeito usando só o micro-ondas

Chef revela passo a passo simples para preparar o clássico em segundos

Agência Correio

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 06:00

Técnica rápida e infalível promete transformar seu café da manhã Crédito: PxHere

Conseguir um ovo pochê perfeito pode parecer tarefa de chef profissional — mas uma especialista britânica garante que é possível atingir o ponto ideal em apenas um minuto. E o segredo está em um eletrodoméstico que todo mundo tem em casa.

Mary Ann, conhecida no YouTube como Frugal Chef, compartilhou um método que está conquistando a internet. Sem panela, sem estresse e sem bagunça, ela mostra como o micro-ondas pode ser o aliado perfeito do café da manhã.

Receitas com ovo 1 de 5

Quem já tentou fazer ovos pochê sabe o quanto a tarefa pode ser frustrante. A clara se desfaz, a gema passa do ponto e o resultado raramente sai como o esperado. Mas a chef mostra que, com o truque certo, dá para transformar o processo em algo rápido e infalível.

O passo a passo que virou febre

O método começa com um simples ramekin — aquele potinho de cerâmica usado em sobremesas. Mary recomenda adicionar meia xícara de água em temperatura ambiente e uma pitada de sal antes de quebrar o ovo dentro. O segredo está na precisão e no tempo.

Em seguida, o ramekin vai direto para o micro-ondas. A chef revela que, no caso dela, o ponto ideal é atingido em exatamente 60 segundos. Mas o tempo pode variar conforme a potência do aparelho e o gosto de cada um. “Cada micro-ondas é diferente — o meu é de um minuto e é perfeito”, explicou em vídeo.

Para quem está testando pela primeira vez, ela sugere começar com 45 segundos e ajustar conforme o resultado. Assim, dá para garantir uma gema cremosa e clara delicada, sem riscos de o ovo cozinhar demais.

O detalhe que faz toda a diferença

Mary reforça que o segredo não está apenas no tempo de cozimento, mas também no momento certo de retirar o ovo da água. “Se você deixá-lo na água morna, ele continuará cozinhando, então retire-o o mais rápido possível”, alerta a chef.

Esse cuidado simples é o que garante que o ovo fique com textura leve e aparência impecável. Ao retirá-lo da água imediatamente, o calor residual não altera a consistência da gema — ideal para acompanhar uma torrada amanteigada.

Além disso, o método dispensa o uso de vinagre, escumadeira ou panelas, tornando o preparo mais prático e acessível para qualquer pessoa, até mesmo para quem mora sozinho ou tem pouco tempo pela manhã.

Por que o truque está conquistando a internet

O vídeo da Frugal Chef acumulou milhares de visualizações em pouco tempo. A simplicidade da técnica e o resultado visual impressionante despertaram curiosidade entre os fãs de culinária caseira.

Com o ritmo acelerado do dia a dia, métodos rápidos e sem sujeira estão cada vez mais populares. E nada melhor do que começar o dia com um café da manhã digno de cafeteria — pronto em apenas um minuto.