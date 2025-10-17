SAÚDE

Nutricionista revela café da manhã anti-inflamatório que ajuda a emagrecer e dá mais energia

Diga adeus ao pão branco: Descubra como mudar o seu café ajuda a emagrecer e ter mais energia

Agência Correio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05:00

Nutricionista de Papa Bento XVI revela os 3 itens essenciais para um café anti-inflamatório Crédito: PxHere

Trocar o tradicional pão com margarina e o leite de vaca por opções mais equilibradas pode transformar completamente suas manhãs. Segundo a nutricionista Gisela Savioli, conhecida por ter sido responsável pela alimentação do Papa Bento XVI, o segredo de um café da manhã anti-inflamatório está em três pilares: gorduras boas, proteínas magras e carboidratos naturais.

A especialista explica que a escolha certa dos alimentos logo cedo ajuda a controlar hormônios ligados à fome, evita picos de glicose e mantém o corpo saciado por mais tempo. O resultado é mais energia, menos inchaço e um metabolismo ativo desde as primeiras horas do dia.

O poder do abacate e das gorduras boas

O primeiro passo é incluir o abacate na refeição matinal. A fruta é rica em gorduras insaturadas, conhecidas por reduzir o colesterol ruim (LDL) e aumentar o bom (HDL). Além de proteger o coração, o abacate ajuda a regular o cortisol, o hormônio do estresse, e oferece uma sensação duradoura de saciedade. “Ele ajuda o corpo a manter o equilíbrio e evita os ataques de fome entre as refeições”, destaca Gisela.

Proteínas que sustentam o corpo

O segundo componente essencial é a proteína magra, e o ovo é o destaque da lista. Fonte de colina e aminoácidos, ele garante saciedade e melhora o desempenho cerebral. “O ovo é um alimento completo, perfeito para começar o dia”, diz a nutricionista.

Para quem prefere variar, o patê de sardinha é uma boa alternativa. Rico em ômega-3, ele pode ser servido com tapioca e substitui o pão branco com mais sabor e nutrição.

Adeus ao pão e ao leite tradicional

De acordo com Gisela, o pão branco é um dos maiores vilões da mesa do café. “O trigo atual tem vinte vezes mais glúten do que há décadas, e isso causa inflamações constantes no corpo”, explica. A especialista recomenda substituí-lo por opções naturais, como a tapioca ou a batata socada com azeite extra virgem, fontes de carboidratos saudáveis e energia limpa.

O leite de vaca também deve ser evitado. Segundo a nutricionista, ele contém uma proteína difícil de digerir chamada beta-lactoglobulina. “Olha o tamanho do nome, você acha que o corpo dá conta disso? É como virar um choquito por dentro”, brinca.

A bebida ideal para começar o dia

Para substituir o leite, a dica é simples e poderosa: suco de couve com maçã em jejum. A bebida atua como um “fármaco natural”, que desintoxica o organismo e repõe minerais perdidos durante o sono.