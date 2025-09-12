Aprenda truque para fazer o ovo frito perfeito e sem grudar na panela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
11 de setembro de 2025
No café da manhã, no almoço ou até no jantar, o ovo frito sempre marca presença. É prático, combina com diferentes pratos e pode ficar ainda mais interessante com a adição de um único ingrediente especial.
Na maioria das vezes, ele recebe apenas um pouco de sal ou pimenta. Mas existe um extra que surpreende e dá um gosto único: o extrato de tomate.
Embora seja mais lembrado como base para molhos, o extrato harmoniza de forma inesperada com os ovos fritos.
Dá para preparar a sua própria pasta de tomate em casa com ingredientes básicos.
Mesmo em pequenas quantidades, o extrato traz sabor intenso e está disponível em versões com sal, sem sal, levemente adocicadas ou já temperadas.
Quem já tem o hábito de comer ovo com tomate ou ketchup certamente vai gostar da ideia, pois o resultado é um prato mais aromático e com leve toque picante.
Nessa receita, use uma colher de chá de extrato de tomate para cada ovo, o que garante o equilíbrio sem exagerar no gosto.
Finalize com os temperos que preferir. Sal, pimenta, páprica ou até ervas frescas, como manjericão e salsa, combinam muito bem com o tomate.
Quem gosta da combinação de tomate com ovo pode experimentar a Shakshuka, receita tradicional do norte da África onde os ovos cozinham em um molho de tomate bem temperado.
Na versão prática, basta refogar cebola e alho em azeite, acrescentar pimentão e tomate picado, e temperar com páprica, cominho, sal e pimenta.
Quando o molho começar a ferver devagar, adicione os ovos e tampe a panela, deixando até as claras ficarem firmes. Para finalizar, salpique salsinha ou coentro e sirva quente.
Presente em praticamente todas as cozinhas, o extrato é feito de tomates maduros, cozidos e reduzidos até ficar espesso e cremoso.
Assim, mantém os nutrientes do tomate fresco em forma concentrada: licopeno, antioxidante importante contra radicais livres, além de vitaminas A e C, fibras, potássio e minerais essenciais.
É um produto de poucas calorias, sem gordura e geralmente com baixo teor de açúcar. Algumas opções não levam nem mesmo sal.
Por ser tão concentrado, intensifica o sabor das receitas mesmo em pequenas quantidades. Além disso, é aliado da saúde do coração, tem ação anti-inflamatória e funciona como um jeito prático e saboroso de incluir mais vegetais no dia a dia.