Descubra a fruta que queima gordura até enquanto você dorme

Rica em nutrientes, a fruta ajuda no metabolismo e fortalece a imunidade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:38

Conhecida como grapefruit, a toranja pode auxiliar na digestão e até durante o sono
Conhecida como grapefruit, a toranja pode auxiliar na digestão e até durante o sono Crédito: Freepik

A busca por alimentos que ajudem a emagrecer é constante, mas a verdade é que não existe milagre. O que realmente importa é manter hábitos saudáveis. No entanto, a toranja, também chamada de grapefruit, vem chamando atenção por seus efeitos no metabolismo e na queima de gordura.

Segundo especialistas, a fruta contém substâncias que “estimulam o corpo a queimar gordura mesmo durante o repouso”, além de contribuir para a imunidade e digestão.

A toranja é uma fruta cítrica híbrida, resultado do cruzamento da laranja com o pomelo. Com sabor agridoce e polpa que pode variar entre branca, rosa e vermelha, é fonte de vitamina C, fibras e antioxidantes. Além de ajudar no metabolismo, ela fortalece o sistema imunológico, previne pedras nos rins e pode ter efeito anticancerígeno.

Como a toranja age no metabolismo

Por ter baixo índice glicêmico, a fruta não causa picos de açúcar no sangue, o que ajuda o corpo a usar gordura como energia. Também é rica em fibras, promovendo saciedade e uma digestão mais equilibrada. Estudos indicam que seus compostos aceleram o metabolismo e melhoram a função hepática, essencial para a queima de gordura.

Nutricionistas destacam ainda que a toranja é uma boa opção para lanches noturnos, pois é leve, nutritiva e auxilia na estabilização do açúcar no sangue.

Como incluir a fruta na dieta

Não é preciso exagerar no consumo para aproveitar seus benefícios. Meia toranja por dia já é suficiente. Algumas formas de consumo são:

  • Pela manhã, em jejum, para estimular a digestão.
  • À noite, como lanche leve, ajudando o corpo a processar melhor as gorduras.
  • Em saladas ou vitaminas, trazendo frescor e reforço de vitamina C.

Contraindicações importantes

Apesar dos benefícios, a toranja pode interagir com alguns medicamentos, especialmente para o coração, pressão arterial e colesterol. Médicos alertam que os pacientes muitas vezes não sabem que a toranja pode potencializar o efeito de alguns medicamentos. Por isso, recomendo que consultem o médico antes de consumi-la.

