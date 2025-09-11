Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda truque que recomenda jogar sal no vaso sanitário

Uma mistura de sal, bicarbonato e óleo se tornou uma alternativa doméstica para usar no vaso sanitário

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:33

Uma reação química simples pode mudar seu banheiro
Uma reação química simples pode mudar seu banheiro Crédito: Freepik

A limpeza da casa, indispensável para o bem-estar da família, ganhou um novo aliado muito comentado nas redes sociais: um truque prático que utiliza sal como recurso para higienizar o vaso sanitário.

Embora costume aparecer apenas nas receitas de cozinha, o sal, quando usado junto a outros elementos, garante uma desinfecção mais intensa, ajudando a eliminar microorganismos e impurezas do vaso.

Inovações nos banheiros

Com design em madeiras, as cápsulas de banho além de serem bonitas economizam o espaço de banheiro pequenos e têm se tornado populares por Reprodução/ImageFX
É possível transformar o banheiro em um ambiente prático e inspirador (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
É importante que o banheiro seja bem iluminado (Imagem: LEK STOCK INTERIOR PHOTO | Shutterstock) por Imagem: LEK STOCK INTERIOR PHOTO | Shutterstock
Os armários em madeira deixam o banheiro mais acolhedor (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke) por Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke
O gavetão no banheiro pode ser usado entre outras funções para armazenar a roupa suja (Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura) por Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura
Na decoração contemporânea, o banheiro também deve priorizar as linhas retas (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) por Imagem: ImageFlow | Shutterstock
No banheiro, a por
É possível renovar o visual do banheiro com plantas e outros objetos decorativos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
Móveis e espelhos trazem sofisticação a decoração do banheiro (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) por
É possível transformar o banheiro de maneira econômica (Imagem: Julia Vadi | Shutterstock) por
O bidê e a ducha higiênica oferecem diferentes benefícios no banheiro (Projeto: Isabella Nalon Arquitetura | Imagem: Julia Herman) por
O banheiro ganha personalidade com paredes Calcita Alaranjada e uma porta Eclipse, criando um espaço enérgico e único (Imagem: @_felco | Divulgação Suvinil) por
O banheiro deve ser iluminado de maneira uniforme (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem) por
Os espelhos auxiliam nas atividades diárias e são a peça-chave dos banheiros (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) por
Ao utilizar nichos no banheiro, é importante se atentar ao material do móvel devido à umidade (Projeto: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Imagem: Rafael Renzo) por
Uma das decisões mais importantes ao projetar um banheiro é a seleção do armário adequado (Projeto: Cristiane Schiavoni |Luis Gomes) por
Decoração do banheiro deve prezar por conforto e comodidade (Imagem: Eduardo Pozella) por
1 de 17
Com design em madeiras, as cápsulas de banho além de serem bonitas economizam o espaço de banheiro pequenos e têm se tornado populares por Reprodução/ImageFX

Aplicando o sal no vaso

O método funciona a partir de uma reação química simples. Para isso, são necessários 250g de sal, 250g de bicarbonato de sódio e 25 colheres de óleo neutro. Basta misturar todos esses ingredientes diretamente dentro do vaso.

É importante que a mistura alcance toda a superfície interna, para que o efeito seja potencializado. Depois de espalhar, deixe agir durante a noite, permitindo que a reação dissolva a sujeira acumulada.

Na manhã seguinte, ferva uma quantidade de água até atingir o ponto de ebulição e despeje o líquido dentro do vaso. Por fim, acione a descarga para eliminar completamente os resíduos soltos e finalizar a higienização.

Pitada de limão

Como complemento, pode-se cortar um limão ao meio e espremer o suco dentro do vaso sanitário.

Essa etapa opcional ajuda a deixar um perfume agradável, clareia as paredes internas e intensifica o efeito antibacteriano, contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável.

O banheiro, por ser um dos espaços mais sensíveis da casa e propenso ao acúmulo de germes, precisa de cuidados constantes. Por isso, esse truque simples é recomendado pelo menos uma vez a cada duas semanas ou, no mínimo, uma vez por mês.

Truques de limpeza

Além da mistura indicada para o vaso, há também soluções fáceis que auxiliam na manutenção dos rejuntes dos azulejos, áreas que acumulam sujeira e fungos com frequência.

Pensando nisso, existem quatro recursos simples, acessíveis e eficazes que ajudam a manter esses pontos sempre limpos.

  • Escova tradicional: As cerdas alcançam locais estreitos e removem impurezas com eficiência. Após a escovação, o ideal é enxaguar bem com esponja úmida. 
  • Limpeza a vapor: Funciona bem contra o mofo nas frestas, mas deve ser aplicada com cautela, pois pode desgastar o revestimento. 
  • Uso de clareador: Depois da limpeza, o produto devolve o brilho e o branco dos rejuntes. Aplicado com pincel, renova a aparência das peças.
  • Recuperação completa: Para quem deseja devolver o aspecto original dos azulejos, a opção mais comum é a pintura, evitando a troca das peças.

Como é possível notar, não há necessidade de gastar com produtos caros nem de investir horas de trabalho. Basta recorrer a itens que todo lar possui e dedicar alguns minutos para garantir a limpeza de espaços essenciais.

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Por que Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro? Entenda

Por que Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro? Entenda
Imagem - Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente

Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente

MAIS LIDAS

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
01

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
02

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Imagem - Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio
03

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

Imagem - Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias
04

Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias