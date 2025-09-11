Aprenda truque que recomenda jogar sal no vaso sanitário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:33
A limpeza da casa, indispensável para o bem-estar da família, ganhou um novo aliado muito comentado nas redes sociais: um truque prático que utiliza sal como recurso para higienizar o vaso sanitário.
Embora costume aparecer apenas nas receitas de cozinha, o sal, quando usado junto a outros elementos, garante uma desinfecção mais intensa, ajudando a eliminar microorganismos e impurezas do vaso.
Inovações nos banheiros
O método funciona a partir de uma reação química simples. Para isso, são necessários 250g de sal, 250g de bicarbonato de sódio e 25 colheres de óleo neutro. Basta misturar todos esses ingredientes diretamente dentro do vaso.
É importante que a mistura alcance toda a superfície interna, para que o efeito seja potencializado. Depois de espalhar, deixe agir durante a noite, permitindo que a reação dissolva a sujeira acumulada.
Na manhã seguinte, ferva uma quantidade de água até atingir o ponto de ebulição e despeje o líquido dentro do vaso. Por fim, acione a descarga para eliminar completamente os resíduos soltos e finalizar a higienização.
Como complemento, pode-se cortar um limão ao meio e espremer o suco dentro do vaso sanitário.
Essa etapa opcional ajuda a deixar um perfume agradável, clareia as paredes internas e intensifica o efeito antibacteriano, contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável.
O banheiro, por ser um dos espaços mais sensíveis da casa e propenso ao acúmulo de germes, precisa de cuidados constantes. Por isso, esse truque simples é recomendado pelo menos uma vez a cada duas semanas ou, no mínimo, uma vez por mês.
Além da mistura indicada para o vaso, há também soluções fáceis que auxiliam na manutenção dos rejuntes dos azulejos, áreas que acumulam sujeira e fungos com frequência.
Pensando nisso, existem quatro recursos simples, acessíveis e eficazes que ajudam a manter esses pontos sempre limpos.
Como é possível notar, não há necessidade de gastar com produtos caros nem de investir horas de trabalho. Basta recorrer a itens que todo lar possui e dedicar alguns minutos para garantir a limpeza de espaços essenciais.