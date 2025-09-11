ROTINA

Aprenda truque que recomenda jogar sal no vaso sanitário

Uma mistura de sal, bicarbonato e óleo se tornou uma alternativa doméstica para usar no vaso sanitário

Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:33

Uma reação química simples pode mudar seu banheiro Crédito: Freepik

A limpeza da casa, indispensável para o bem-estar da família, ganhou um novo aliado muito comentado nas redes sociais: um truque prático que utiliza sal como recurso para higienizar o vaso sanitário.

Embora costume aparecer apenas nas receitas de cozinha, o sal, quando usado junto a outros elementos, garante uma desinfecção mais intensa, ajudando a eliminar microorganismos e impurezas do vaso.

Aplicando o sal no vaso

O método funciona a partir de uma reação química simples. Para isso, são necessários 250g de sal, 250g de bicarbonato de sódio e 25 colheres de óleo neutro. Basta misturar todos esses ingredientes diretamente dentro do vaso.

É importante que a mistura alcance toda a superfície interna, para que o efeito seja potencializado. Depois de espalhar, deixe agir durante a noite, permitindo que a reação dissolva a sujeira acumulada.

Na manhã seguinte, ferva uma quantidade de água até atingir o ponto de ebulição e despeje o líquido dentro do vaso. Por fim, acione a descarga para eliminar completamente os resíduos soltos e finalizar a higienização.

Pitada de limão

Como complemento, pode-se cortar um limão ao meio e espremer o suco dentro do vaso sanitário.

Essa etapa opcional ajuda a deixar um perfume agradável, clareia as paredes internas e intensifica o efeito antibacteriano, contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável.

O banheiro, por ser um dos espaços mais sensíveis da casa e propenso ao acúmulo de germes, precisa de cuidados constantes. Por isso, esse truque simples é recomendado pelo menos uma vez a cada duas semanas ou, no mínimo, uma vez por mês.

Truques de limpeza

Além da mistura indicada para o vaso, há também soluções fáceis que auxiliam na manutenção dos rejuntes dos azulejos, áreas que acumulam sujeira e fungos com frequência.

Pensando nisso, existem quatro recursos simples, acessíveis e eficazes que ajudam a manter esses pontos sempre limpos.

Escova tradicional: As cerdas alcançam locais estreitos e removem impurezas com eficiência. Após a escovação, o ideal é enxaguar bem com esponja úmida.

Limpeza a vapor: Funciona bem contra o mofo nas frestas, mas deve ser aplicada com cautela, pois pode desgastar o revestimento.

Uso de clareador: Depois da limpeza, o produto devolve o brilho e o branco dos rejuntes. Aplicado com pincel, renova a aparência das peças.

Recuperação completa: Para quem deseja devolver o aspecto original dos azulejos, a opção mais comum é a pintura, evitando a troca das peças.

