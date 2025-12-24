Acesse sua conta
3 signos estão destinados a encontrar alguém especial ainda antes de 2025 acabar

O fim do ano reserva relações mais honestas, maduras e cheias de propósito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, o amor parece parado, repetitivo, sem brilho. Mas o fim de 2025 traz um movimento diferente para três signos. Eles estão mais conscientes do que querem, mais atentos aos próprios limites e mais conectados ao que realmente merecem. E é justamente essa clareza que atrai encontros marcantes, conexões profundas e pessoas que somam, não que drenam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra

Mesmo que agora pareça tudo morno, o fim de 2025 vira seu campo amoroso ao contrário, mas no melhor sentido. Você deixa de romantizar o que te desgasta e começa a identificar com nitidez o que é real, sincero e compatível com você. Essa mudança interna abre espaço para alguém que soma, que incentiva seu crescimento e que respeita seus limites emocionais.

O encontro pode surgir de uma amizade, de alguém do seu círculo, ou de uma situação inesperada que revela química e intenção ao mesmo tempo. Quando você se permite se afastar do que não te nutre, o universo preenche o espaço com o que te eleva.

Dica cósmica: Não insista no que te deixa confuso; clareza é o filtro que abre caminho para o certo.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
1 de 10
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Sagitário

Seu brilho está impossível de ignorar. Você atrai pessoas que se encantam com sua autenticidade, leveza e magnetismo natural. O fim do ano abre portas para encontros que têm tudo para virar história, e isso vale tanto para quem está solteiro quanto para quem vive uma relação em revisão.

O segredo agora é não misturar áreas da vida. Quando você separa amor, trabalho e rotina, o campo afetivo se expande sem peso. Você encontra alguém que entende suas necessidades, respeita seu ritmo e acompanha sua intensidade sem tentar te limitar.

Dica cósmica: Cuidado para não confundir empolgação com entrega; preserve seu centro enquanto o amor chega.

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
1 de 10
Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Virgem

Dezembro é um mês de cura emocional e lucidez absoluta. Você entende o que merece, o que não tolera mais e o tipo de amor que realmente alimenta sua sensibilidade. Essa clareza dissolve ilusões e atrai conexões muito mais maduras e verdadeiras.

Há conversas profundas, trocas sinceras e uma sensação de reconhecimento imediato quando você encontra alguém alinhado ao seu novo padrão emocional. É uma energia que não força nada, apenas flui. Se uma pessoa certa cruzar seu caminho antes do ano acabar, ela chega trazendo estabilidade, verdade e vontade de construir.

Dica cósmica: Confie na sua percepção inicial, ela te mostra quem vale seu tempo antes mesmo das palavras.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Tags:

Signo Virgem Libra Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

