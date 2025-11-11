CASA

Colchão, travesseiro e capa antiácaro realmente funcionam? Especialistas dizem se você deve ou não trocar itens

Saiba se mudar itens da cama e apostar em capas específicas pode mesmo reduzir alergias, e o que mais fazer para evitar crises no frio

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:00

Com a chegada do inverno, muitas pessoas não enfrentam apenas o frio: espirros, nariz entupido e crises alérgicas também tornam-se mais frequentes. Nesse período, o acúmulo de poeira e ácaros dentro de casa aumenta, e surge a dúvida: produtos antiácaro, como colchões, travesseiros e capas, realmente protegem?

Essas medidas podem ajudar, mas precisam ser combinadas com hábitos simples no dia a dia para garantir resultados e evitar crises respiratórias.

Como funcionam os itens antiácaro e o que esperar deles

Produtos como colchões, travesseiros e capas antiácaro são desenvolvidos para criar barreiras contra microorganismos que provocam alergias. Eles impedem que ácaros se acumulem e se proliferem no tecido, reduzindo a exposição diária, especialmente enquanto dormimos. A tática pode ser uma aliada importante para quem sofre de rinite e asma.

As capas impermeáveis são particularmente eficazes porque evitam a entrada de poeira e umidade, dificultando a sobrevivência dos ácaros. Além disso, trocar travesseiros antigos é fundamental: com o tempo, eles tornam-se verdadeiros depósitos de microrganismos e precisam ser substituídos a cada dois anos, em média.

Apesar dos benefícios, os itens antiácaro não fazem milagres sozinhos. Para funcionar, devem ser usados junto com uma rotina de limpeza adequada e cuidados com o ambiente, caso contrário, o acúmulo de poeira continuará sendo um gatilho para alergias.

Troca de colchões e travesseiros: quando é necessária

Com o uso diário, colchões e travesseiros acumulam suor, células mortas da pele e poeira, criando um ambiente ideal para ácaros. Por isso, profissionais de saúde recomendam trocá-los de tempos em tempos. Travesseiros têm vida útil mais curta, enquanto colchões podem durar até dez anos, desde que bem cuidados e protegidos.

Além da troca periódica, virar o colchão regularmente e mantê-lo arejado ajuda a reduzir a proliferação de microrganismos. Tapear a manutenção esperando apenas a troca do item pode ser um erro, já que o ambiente úmido e fechado é o maior responsável por agravar alergias.

Se o colchão for muito antigo ou estiver com sinais de desgaste, é ainda mais importante considerar a substituição. Investir em produtos de boa qualidade pode evitar incômodos e melhorar a saúde respiratória, especialmente em meses mais frios.

Dicas extras para manter a alergia longe no inverno

Não basta apostar em produtos antiácaro: hábitos simples também fazem diferença. Lavar roupas de cama com frequência, preferencialmente em água quente, é uma das principais recomendações. Manter o quarto ventilado, mesmo no frio, ajuda a reduzir a umidade e melhorar a circulação de ar.