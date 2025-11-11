SAÚDE

Garra no chão: aprenda o segredo para fazer agachamento profundo sem sentir dor nos joelhos

Conheça a técnica ideal para manter o equilíbrio e a estabilidade durante o exercício

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:27

A nova técnica é amplamente recomendada por especialistas e pode diminuir a dor do seu agachamento Crédito: Freepik

Sentir dor nos joelhos ao agachar nem sempre significa que o problema esteja neles. Em muitos casos, a origem está nos pés.

Durante o movimento, muita gente apenas dobra os pés e deixa o peso se distribuir de qualquer maneira. Mas essa falta de controle provoca instabilidade, aumenta a pressão sobre os joelhos e, com o tempo, causa dor.

A seguir, conheça a melhor forma de fazer o agachamento, de acordo com especialistas.

Agachamento sem dor

A técnica chamada “Garra no Chão” pode fazer muita diferença no agachamento. A proposta é simples de entender e fácil de aplicar.

Durante o movimento, tente pressionar o solo com os dedos e a sola dos pés, como se quisesse “segurar” o chão.

Esse gesto ajuda a manter todos os dedos e a sola em contato com o solo, o que aumenta a estabilidade e facilita a execução correta do exercício.

Resultados garantidos

Além de estabilizar os pés, essa ação forma um arco plantar firme, que ativa músculos importantes da parte de trás das pernas, como panturrilhas, posteriores de coxa e glúteos.

O resultado aparece rápido: o corpo fica mais alinhado, o movimento ganha controle e os joelhos passam a ter melhor sustentação. Em vez de inclinarem para dentro ou para frente, permanecem estáveis e no eixo correto.

Para treinar essa nova técnica, comece descalço, de frente para o espelho, e tenha certeza de que o seu equilíbrio e postura estejam corretos.

Recomendada por especialistas

A criação de um arco firme nos pés durante o agachamento é uma técnica amplamente recomendada por especialistas em treinamento e fisioterapia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a Squat University demonstra como “agarrar” o chão com os pés contribui para uma mecânica de movimento mais eficiente e ajuda a prevenir lesões.