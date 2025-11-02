SORTE

Mulher ganha R$ 500 mil na loteria após apostar em números escolhidos pelo ChatGPT

Aposta inusitada com inteligência artificial rende prêmio milionário nos EUA

Agência Correio

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 11:00

Americana revela como números do ChatGPT transformaram sua sorte Crédito: Waldemar Brandt/Pexels

Tammy Carvey, dos Estados Unidos, teve sua vida transformada da noite para o dia ao faturar US$ 100 mil na Powerball, da loteria do Michigan. Mas o que surpreendeu todos foi como ela escolheu os números: usando o ChatGPT.

Inicialmente, ela acreditava ter ganho apenas US$ 50 mil. A surpresa veio ao descobrir que o prêmio havia dobrado graças a uma jogada estratégica chamada Power Play. O casal ficou sem palavras.

A história combina sorte, tecnologia e ousadia. Enquanto muitos apostam apenas na intuição, Tammy confiou em uma inteligência artificial para escolher seus números. O resultado? Um prêmio que mudou sua vida e levantou a curiosidade de milhares de internautas.

Números escolhidos pelo ChatGPT

Tammy contou que pediu ao ChatGPT um conjunto de números para a Powerball e decidiu usá-los. Os números escolhidos foram 11, 23, 44, 61, 62 e 17, indicados pelo algoritmo da inteligência artificial.

Ao conferir o bilhete, percebeu que havia acertado quatro bolas brancas e a Powerball, garantindo inicialmente US$ 50 mil. “Quando verifiquei os números sorteados, vi que acertei quatro bolas brancas e a Powerball e soube que tinha ganhado alguma coisa”, explicou em entrevista divulgada pelo portal Hugo Gloss.

O detalhe que tornou a vitória ainda mais impressionante foi a opção Power Play, que dobrou o valor do prêmio. Tammy e seu marido ficaram completamente chocados com os US$ 100 mil que agora fariam parte de suas vidas.

Surpresa ao conferir o prêmio

A jogadora revelou que só percebeu o valor real ao acessar sua conta na Loteria do Michigan. “Só quando entrei na minha conta da Loteria de Michigan é que percebi que tinha adicionado a Power Play ao meu bilhete e, na verdade, ganhado US$ 100.000! Meu marido e eu ficamos totalmente chocados”, contou.

Ela explicou que costuma apostar apenas quando o prêmio principal está muito alto. No dia em que comprou o bilhete, o prêmio ultrapassava US$ 1 bilhão, motivando a ousadia.

Apesar da ajuda do ChatGPT, a sorte foi determinante. A Loteria do Michigan reforçou que os resultados são totalmente aleatórios e que nenhuma inteligência artificial consegue prever os números.

Planos para o prêmio

Após receber a notícia, Tammy visitou a sede da loteria para reivindicar oficialmente o prêmio. Ela já tem planos concretos para o dinheiro: quitar a casa e guardar o restante da quantia.

A história chamou atenção nas redes sociais, despertando debate sobre o uso da inteligência artificial em situações inusitadas do cotidiano. Muitos usuários comentaram sobre a mistura de tecnologia e sorte.