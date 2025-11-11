Devo me preocupar? O que acontece com o bebê quando a barriga de grávida fica dura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por várias transformações. Entre elas, é comum que muitas gestantes sintam a barriga endurecer em certos momentos, causando dúvidas e até alguma preocupação.
A seguir, veja o que provoca o endurecimento da barriga durante a gestação e quais são seus efeitos para o bebê, segundo o portal BabyCenter.
A causa mais comum do endurecimento da barriga são as chamadas contrações de treinamento, também conhecidas como contrações de Braxton Hicks.
Esses movimentos são uma forma natural de o útero se preparar para o trabalho de parto, mas não indicam que o nascimento está próximo.
A principal diferença entre as contrações de Braxton Hicks e as do parto é que as primeiras costumam ser leves, duram pouco tempo e não aumentam de intensidade.
Já as contrações do parto tornam-se progressivamente mais fortes, sinalizando que é hora de buscar atendimento médico.
Em alguns momentos, a barriga pode ficar temporariamente dura quando o bebê se movimenta ou se estica. Esses episódios são naturais e indicam que o bebê está ativo e saudável.
O crescimento do útero também pode causar essa sensação. À medida que ele se expande para acompanhar o desenvolvimento do bebê, é comum que os músculos abdominais fiquem mais tensionados.
Por isso, o endurecimento da barriga tende a ser mais perceptível nos estágios avançados da gestação, quando o espaço dentro do útero começa a ficar mais limitado.
Embora o endurecimento da barriga possa causar desconforto ou surpresa na mãe, o bebê geralmente não é afetado, pois está protegido pelo líquido amniótico que funciona como um “amortecedor”.
Na realidade, essas contrações podem até ajudar o bebê a se posicionar corretamente para o parto, fazendo parte do processo natural de preparação do corpo materno.
No entanto, se o endurecimento vier acompanhado de dor intensa, sangramento, febre ou redução dos movimentos do bebê, é importante procurar o médico imediatamente.
Lidar com a sensação de barriga dura pode ser incômodo para muitas gestantes, especialmente nas fases mais avançadas da gravidez.
Para aliviar esse desconforto, o BabyCenter recomenda descansar, mudar de posição, tomar um banho morno, manter-se bem hidratada e praticar técnicas de respiração e relaxamento.