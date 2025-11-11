GRAVIDEZ

Devo me preocupar? O que acontece com o bebê quando a barriga de grávida fica dura

Entenda o que causa o fenômeno, quando você deve se preocupar e como aliviar o desconforto

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 18:00

O endurecimento na barriga é comum nos estágios avançados da gestação Crédito: Freepik

Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por várias transformações. Entre elas, é comum que muitas gestantes sintam a barriga endurecer em certos momentos, causando dúvidas e até alguma preocupação.

A seguir, veja o que provoca o endurecimento da barriga durante a gestação e quais são seus efeitos para o bebê, segundo o portal BabyCenter.

Grávida 1 de 4

Contrações de Braxton Hicks

A causa mais comum do endurecimento da barriga são as chamadas contrações de treinamento, também conhecidas como contrações de Braxton Hicks.

Esses movimentos são uma forma natural de o útero se preparar para o trabalho de parto, mas não indicam que o nascimento está próximo.

A principal diferença entre as contrações de Braxton Hicks e as do parto é que as primeiras costumam ser leves, duram pouco tempo e não aumentam de intensidade.

Já as contrações do parto tornam-se progressivamente mais fortes, sinalizando que é hora de buscar atendimento médico.

Outras explicações

Em alguns momentos, a barriga pode ficar temporariamente dura quando o bebê se movimenta ou se estica. Esses episódios são naturais e indicam que o bebê está ativo e saudável.

O crescimento do útero também pode causar essa sensação. À medida que ele se expande para acompanhar o desenvolvimento do bebê, é comum que os músculos abdominais fiquem mais tensionados.

Por isso, o endurecimento da barriga tende a ser mais perceptível nos estágios avançados da gestação, quando o espaço dentro do útero começa a ficar mais limitado.

Efeitos no bebê

Embora o endurecimento da barriga possa causar desconforto ou surpresa na mãe, o bebê geralmente não é afetado, pois está protegido pelo líquido amniótico que funciona como um “amortecedor”.

Na realidade, essas contrações podem até ajudar o bebê a se posicionar corretamente para o parto, fazendo parte do processo natural de preparação do corpo materno.

No entanto, se o endurecimento vier acompanhado de dor intensa, sangramento, febre ou redução dos movimentos do bebê, é importante procurar o médico imediatamente.

Como aliviar o desconforto

Lidar com a sensação de barriga dura pode ser incômodo para muitas gestantes, especialmente nas fases mais avançadas da gravidez.