CURIOSIDADE

Você já viu um filhote de pombo? Entenda por que eles só aparecem quando já estão adultos

O “mistério” dos filhotes de pombo é, na verdade, um exemplo de adaptação inteligente

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 21:00

Proteja sua família! Saiba quais plantas podem afastar pombos e evitar pragas indesejadas Crédito: Freepik

Eles estão por toda parte, mas quase nunca em versão “bebê”. A ausência de filhotes de pombo nas cidades intriga muita gente, mas tem uma explicação simples e totalmente natural. O motivo está no comportamento reprodutivo da espécie, que mantém seus filhotes escondidos e protegidos até que estejam prontos para a vida adulta.

Os pombos fazem seus ninhos em locais altos, seguros e discretos, como telhados, vãos de prédios, viadutos ou estruturas pouco acessíveis. Ali, os pais dividem os cuidados: chocam os ovos por cerca de 20 dias e alimentam os filhotes com uma substância nutritiva produzida no papo, chamada “leite de pombo”. Durante esse período, os filhotes crescem rapidamente, desenvolvendo penas e força nas asas antes de sair do ninho.

Por isso, quando finalmente aparecem nas ruas, já estão quase do tamanho dos adultos. O período de permanência no ninho dura em média de 25 a 40 dias, tempo suficiente para que fiquem aptos a voar e se proteger. É uma estratégia de sobrevivência eficiente: quanto menos tempo passam expostos, menores são as chances de serem atacados por predadores como gaviões, corujas ou gatos.