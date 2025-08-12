Acesse sua conta
Com soluços, Bolsonaro pede, e Moraes libera exames em hospital, mas pede atestado

Exames solicitados pelos médicos serão realizados neste sábado (16), em Brasília

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:06

Jair Bolsonaro chora em igreja
Jair Bolsonaro chora em igreja Crédito: Vinícius Schmidt/Metrópoles

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a saída momentânea do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de prisão domiciliar para realizar exames médicos. O ministro atendeu a pedido da defesa após agravamento de crises de soluços de Bolsonaro.

Os exames médicos devem ser realizados no próximo sábado (16), no DF Star, em Brasília. Após a realização dos exames, Bolsonaro deve apresentar nos autos de ação penal, em até 48 horas, o atestado de comparecimento.

