Com soluços, Bolsonaro pede, e Moraes libera exames em hospital, mas pede atestado

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:06
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a saída momentânea do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de prisão domiciliar para realizar exames médicos. O ministro atendeu a pedido da defesa após agravamento de crises de soluços de Bolsonaro.
Os exames médicos devem ser realizados no próximo sábado (16), no DF Star, em Brasília. Após a realização dos exames, Bolsonaro deve apresentar nos autos de ação penal, em até 48 horas, o atestado de comparecimento.